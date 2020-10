Sorprenda a los pequeños de la casa con una rica Nutella casera

¿Alguna vez has probado Nutella? La Nutella es una crema para untar bien dulce elaborada con avellanas, chocolate y aceite de palma, ideal para acompañar tostadas, galletas e incluso rellenar bizcochos. Sin embargo, no en todos los países se vende, y por ello decidí compartir contigo la receta de Nutella casera que lleva muy pocos ingredientes y que además son fáciles de conseguir, y lo mejor es que no lleva conservantes. Vale la pena prepararla, ¡te lo aseguro!

Ingredientes

1 taza de avellanas peladas

5 cucharadas soperas de chocolate amargo en polvo

1 cucharada sopera de mantequilla sin sal

1 cucharada sopera de extracto de vainilla

1 taza de azúcar

1/3 taza de leche

Sal

Elaboración paso a paso

Trocea las avellanas, colócalas en un plato apto para microondas y llévalas a tostar durante tres minutos. Si no tienes microondas en tu casa no te preocupes, distribuye las avellanas peladas en una bandeja y llévalas al horno a 180º C durante ocho minutos. Coloca las avellanas tostadas en una procesadora y procésalas hasta que no quede ningún trozo. Incorpora el azúcar, el cacao amargo en polvo, el extracto de vainilla, la mantequilla, una pizca de sal. Mezcla en la procesadora y agrega 1/3 de taza de leche hirviendo. Procesa nuevamente por cinco minutos hasta conseguir una pasta. En caso de que te quede líquido, no desesperes, es porque la leche que se agregó en la preparación está aún caliente pero cuando tome frío va a quedar consistente. Vierte la Nutella casera en un recipiente y lleva a la nevera durante tres horas.

Si no tienes avellanas, puedes usar cacahuates (maní), nueces y almendras. El sabor será un poco diferente, pero igual quedará sabroso y podrás obtener todos los beneficios los frutos secos.

