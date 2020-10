Venezolana | La abuela rapera causa sensación en Bogotá

“Necesito una ayuda pa’ quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera”, canta mientras baila en un bus de TransMilenio en Bogotá una mujer de la tercera edad, de nacionalidad venezolana.

“Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera, ni pistolera, tampoco soy estudiante, yo soy es rapera, una humilde abuelita rapera”, sigue entonando con un micrófono negro. Hace maromas con un bolso de tela gris que cuelga de su hombro izquierdo, y un bafle que sostiene con el derecho.

Se trata de Cindy sin Dientes, como ella misma se llama. Una venezolana que acostumbraba a hacer estas presentaciones en el metro de Caracas, pero que por la crisis en su país viajó a Colombia hace algunos años.

No se bien como sentirme de la abuela rapera.. pero si yo la vi, ustedes también.



Eso si. Mi reino por su flow y talento. pic.twitter.com/Q5k9uALJav — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) October 15, 2020

