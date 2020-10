+VIDEO | Así fue la reaparición de Adele en “Saturday Night Live”

La anterior ocasión que vimos a Adele en un escenario fue durante la entrega de los premios Grammy en 2017, tuvieron que pasar tres años para que la cantante británica regresara y superó las expectativas de todos, al mostrarse más bella, delgada, con acento estadounidense y muy honesta.

Para su come back, Adele se había puesto una prueba muy alta, ser host de uno de los shows más representativos de la televisión norteamericana, Saturday Night Live (SNL), que la retó a mostrar ese humor negro que también la caracteriza y aceptar incluso, en un sketch, que el amor no ha sido benévolo con ella.

Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido mucho desamor en mi vida, primero a los 19 años y luego a los 21. Después aún más famoso a los 25, pero tengo un buen presentimiento acerca de Ben K., es sólo la primera noche, pero puedo decir que es el amor de mi vida

Dijo la intérprete de Hello en una parodia del reality show The Bachelor, en el que para ganarse el corazón de Ben K. (Beck Bennett) se puso un elegante vestido negro de gamuza. Pero al final, él escogió a Hannah C. (Heidi Gardner), motivo por el que Adele le dedicó al soltero en disputa su canción Someone Like You.

Aunque rápidamente Ben K. le recordó a Adele que el programa era sólo para tener una cita y no para casarse, como dice la letra del corte musical. Hannah C. le recomendó que bajara su intensidad, lo que la molestó mucho. Después en su tiempo a solas, la cantante y el soltero disfrutaron de champaña.

Pero Adele decidió ser una mujer muy intensa en la cita y le cantó When We Were Young, lo que desconcertó al personaje de Bennett y lo orilló a decirle: “Pero si nos acabamos de conocer hoy”. Después de cantar Hello, la británica dijo que “jugaría más relajada”, ya que esa actitud le gustaba más a Ben K., pero no lo cumplió.

Interrumpió las otras citas, rompió una copa y furiosa cantó Rolling in the Deep, lo que le costó lo que todos menos querían, su expulsión de la mansión, para lo que regresó a entonar las últimas estrofas de Someonle Like You, y el coro fue cantado también por el público presente.

para finalizar el sketch. Previo la estrella pop había hecho otros anuncios importantes, como el confesar que, “mi álbum no está terminado” o incluso también bromear acerca de su nuevo peso.

“Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste. Pero en realidad, debido a todas las restricciones por el Covid-19… tuve que viajar ligero y sólo pude traer la mitad de mí. Y esta es la que elegí”, expresó, radiante con un little black dress que para seguir la tendencia más in, combinó con unos leggins del mismo color.

Adele participó en otros tres sketches en los que primero era parte de un grupo de amigos que van a visitar a un psíquica (interpretada por Kate McKinnon) en 2019, con el anhelo de saber si sus sueños para el 2020 se harían realidad. Las predicciones para la cantante fueron que tendría un altercado telefónico con alguien de FedEx.

Todo sería causado por un libro para colorear para adultos, además la vidente “adelantó” el escándalo de J.K. Rowling. La segunda parodia fue de un comercial de los 80, de jeans perfumados llamados Ass Angel, y para rematar, el tercero fue un anuncio de turismo para divorciados que quieren vacacionar en África.

