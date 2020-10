A Evaluna no le gusta esto

Camilo Echeverry y Evaluna están en el ojo del huaracán luego de que se dieran a conocer los mensajes que le dedicaba el cantante a Lali Espósito.

Todo parece indicar que, antes de que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry tuvieran su romance. El colombiano se habría interesado en la actriz argentina Lali Espósito, al punto en que publicó en redes sociales diversos mensajes expresando su atracción hacia ella.

Antes de Evaluna, el intérprete de »Tutu» mostró en varias ocasiones su interés por la protagonista de Casi Ángeles, así quedó demostrado en una serie de textos que el cantante le escribió a la venezolana.

«Secreto: me gusta mucho la protagonista de Casi Ángeles», escribió Camilo en Twitter en 2011.

Pero no fue el único post en el que expresó sus sentimientos hacia Espósito, «Quiero guitarrear con alguien que cante ‘hay un lugar al que me voy cuando estoy triste’ como ella… He decidido encontrarla», fue otro de los mensajes que dedicó a la argentina.

El ultimo twett que le dedicó fue en el año 2013, en el texto, el colombiano gritó a los 4 vientos su amor por Lali «Oye, Lali Espósito… ¡Por aquí un colombiano que te ama!».