Actor Ethan Hawke entrevistó a Leopoldo López tras su fuga de Venezuela

Son muchas las preguntas sin respuestas que ha dejado la salida de Leopoldo López del país tras permanecer año y medio como “huésped” en la casa del embajador de España en Caracas. Finalmente, el preso político más emblemático del régimen chavista se reunió con su familia en Madrid y se espera que este martes, a la una de la tarde, ofrezca una rueda de prensa desde la península ibérica.

Antes de esta pauta, ya salieron a la luz pública algunas declaraciones de López durante una entrevista concedida al actor estadounidense Ethan Hawke durante su permanencia en la residencia del diplomático español.

El encuentro virtual entre ambos fue promovido por la Fundación de Derechos Humanos (HRF), en una iniciativa Oslo Freedom Forum (OFF), espacio iniciado en mayo de 2009 para la defensa de los DD.HH. Esta palestra es parte de la campaña de la Human Rights Foundation para defender y promover la libertad en todo el mundo.

“Va a suceder un cambio en Venezuela, no te puedo decir si va a pasar en una semana, en un mes o en un año, pero va a pasar”, es una de las frases que ha vaticinado López durante la conversación que ya es viral en redes sociales.

López fue arrestado en 2014 en Caracas y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar los actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.

Cumplió su condena durante casi tres años en una cárcel militar y, posteriormente, fue traspasado a arresto domiciliario hasta su liberación en abril de 2019.

Aquel día se sumó al conato de levantamiento militar que lideró Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 50 países, incluida España, cuando se dirigió junto a una treintena de militares a la base aérea La Carlota, en Caracas.

Ethan Hawke, nominado cuatro veces al Oscar, es un activo defensor de los derechos humanos y trabaja como embajador de diferentes organizaciones no gubernamentales. «Soy un alumno de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi y de Jesús: hay una manera de pasar a la acción sin violencia. Es un camino más difícil, pero lleva a una curación más rápida. La inacción no funciona, no hace nada; y la violencia generalmente crea más violencia: tan pronto como agarras una espada te apuñala alguien. Tenemos un acertijo frente a nosotros», dijo recientemente en una entrevista para Hola News.