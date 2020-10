Anne Hathaway reveló que estaba embarazada cuando grabó “The Witches”

La veterana actriz de Hollwyood, Anne Hathaway, comentó durante el programa Live! con Kelly y Ryan que se encontraba en estado de gestación cuando grabó el remake de la popular película, The Witches, durante el año pasado.

En este sentido, divulgó: “Ahora tengo un hermoso niño de casi 11 meses, pero estaba embarazada cuando hice The Witches, así que técnicamente él está muy interesado en esa actuación”. Asimismo, contó que la diseñadora de vestuario de esa película, Joanna Johnston, quería que usara un traje que ajustara su cintura para el personaje y no pudo complacerla .

“Ella dijo, ‘Realmente quiero que tengas una cintura muy ajustada’. Y me acababa de enterar de que estaba embarazada y estaba como, Mmm, no. No, no lo creo. No”, a lo que la modista le comentó por qué y Anne no le dijo nada del embarazo y respondió: “No seré tan libre si estoy constreñida por la cintura, así que es mejor que hagamos todo muy suelto «.

Finalmente, la artista por fin dejó salir el nombre de su segundo hijo el cual es un niño, afirmando que «Ahora Jack es lo suficientemente grande como para luchar, y eso ha aportado un nuevo elemento a su relación» con el hermano mayor de 4 años, Jonathan Shulman.

800Noticias