Bola de fuego en Alaska activó las alarmas volcánicas

Una gran bola de fuego sobre cielo de Alaska activó las alarmas volcánicas del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

Un meteorito encendió los sensores de baja frecuencia instalados para detectar erupciones volcánicas. El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre. Testigos describieron el fenómeno como una “enorme bola de luz en el cielo”

@alaska_avo’s Kenai infrasound array alarms on Oct 15. It’s not volcanic activity but a bright meteor (“fireball”) streaking across the sky ~360 mi away. Scientists from @UAFGI, #AVO use network of infrasound sensors across the state to locate source of event ~40 mi from #Kaltag. pic.twitter.com/ORMT7qcvYd

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) October 23, 2020