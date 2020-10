Candidata de Prociudadanos paga exámenes de laboratorio a 210 personas en Maturín

Maturín.- Sharaih Flores es candidata a la Asamblea Nacional por Prociudadanos y este fin de semana, en precampaña electoral, pagó exámenes de laboratorio a 210 habitantes de Maturín, capital del estado Monagas. En una nota de prensa dijo que la actividad fue apoyada por el sector privado.

El grupo que asistió a la jornada lo hizo porque a una parte se la buscó en su residencia y la otra llegó por su cuenta hasta el laboratorio, ubicado en la avenida Bicentenario de Maturín. “La asistencia se hizo por grupos pequeños y siguiendo los protocolos de bioseguridad sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus”, aseguró.

LEE TAMBIÉN Portuguesa | GN detiene a comisario del Sebin que transportaba 181 panelas de marihuana

Entre las personas había pacientes nefrológicos que necesitaban realizarse una hematología completa, pero que debido a los altos costos no podían pagarla; también había habitantes de Los Guaritos, Boquerón, Sabana Grande y la avenida Libertador. Flores dijo que en los recorridos que ha realizado por las comunidades es común encontrar a personas que tienen pendiente algún estudio sanguíneo por falta de dinero.

“Las personas no tienen los recursos necesarios para cubrir ese tipo de gastos y sabemos que no acuden a los centros públicos porque desde hace mucho tiempo no los hacen”, argumentó Flores, quien aseguró que seguirá realizando estas jornadas para atender a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

Sobre Sharaih Flores se sabe que es ingeniera en Petróleo y coordinadora regional de Prociudadanos en Monagas; además, fue asistente del exgobernador y candidato electoral, Luis Eduardo Martínez, desde antes de la campaña de gobernadores en 2017. No es la primera actividad de este tipo que realiza en Maturín, el 23 de octubre junto a los otros candidatos entregó tapabocas en el sector Sabana Grande.

Jesymar AñezOriente

Jesymar AñezOriente