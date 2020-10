Detenidos dos integrantes de la banda “Los Reyes” en Nueva Esparta

View this post on Instagram

#26Oct 🚨 #ATENCIÓN En el Marco del Dispositivo Navidades Seguras 2020; Efectivos Militares de la #GNB 🇻🇪 adscritos al @desurnegnb desplegados en el sector Llano Adentro del Mcpio. #Mariño del Edo. #NuevaEsparta realizaron la desarticulación del GEDO apodado Los Reyes dedicados al robo y hurto de transeúntes. Procedimiento puesto a la orden del @mp.venezolano #FANB #GNBAlCuidadoDelPueblo #CuarentenaRadicalYEficaz