El sur de EE.UU, un legado de esclavitud en las urnas #eeuu

Han pasado 55 años desde que el activista de derechos civiles, el reverendo C.T. Vivian, fuera golpeado delante de las cámaras de televisión por el sheriff de Selma James Clark cuando protestaba contra la discriminación de los afroamericanos en las urnas, pero las prácticas para arrebatar el derecho al voto a esta y otras minorías no han desaparecido, especialmente en el sur del país, donde las heridas del racismo siguen abiertas.

Cuatrocientos años de esclavitud han dejado una impronta profunda, especialmente en estados sureños como Tennessee, donde no todos los ciudadanos son iguales cuando llega el momento de sufragar, pese a la aprobación meses después del episodio de Selma de la Ley de Derechos de Voto (1965), que eliminaba los obstáculos que impedían que los afroamericanos fueran a las urnas.

Pese a los avances, las argucias para discriminar a los votantes se han sofisticado desde entonces, hasta el punto de llegar en este 2020 a criminalizar, y con ello impedir el sufragio, a aquellos que participen en protestas. Y todo ello en un año marcado por las manifestaciones y disturbios raciales, tras la muerte en mayo a manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd en Minneapolis.

El tiempo parece que no ha pasado en el American Baptist College de Nashville, donde estudió C.T. Vivian, fallecido el pasado 17 julio; el mismo día del deceso de otro de los alumnos ilustres del centro, el también líder de derechos civiles John Lewis.

Desde 1924 este seminario forma a los futuros pastores afroamericanos de una fe, la cristiana baptista, vinculada a la lucha por la igualdad de los derechos.

For those of us who mourn John Lewis today, he would also want you to remember his friend Reverend C.T. Vivian. A fellow lion for justice who journeyed home to glory just hours before the Congressman. Together again now. pic.twitter.com/DMcbVYgMhf

