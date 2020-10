EN MACA, PETARE EL PARTIDO UNIÓN Y PROGRESO ESTÁ MÁS ORGANIZADO QUE NUNCA DE CARA AL 6D

“Este gobierno está viviendo el principio de su fin”

Este sábado, el coordinador del Partido Unión y Progreso por la entidad mirandina y candidato a diputado a la Asamblea Nacional, Manuel (Manolo) Gedler, llevó a cabo un recorrido por el sector Maca de Petare, con la finalidad de invitar a los vecinos a organizarse y a defender su voto y participación de cara a las elecciones parlamentarias del 6D.

“En cada recorrido que hacemos, observamos las grandes dificultades por las que debe pasar la gente para medio vivir en un país que fue tan rico como Venezuela. Los niños no tienen ni qué calzarse en los pies, no tienen comida; las madres pasan el día cocinando en lecha o sufriendo por una bombona de gas. También sufren las consecuencias de no contar con agua por tubería porque el régimen se ocupó de destruir todo lo que han tenido a su paso”.

En el mismo orden de ideas, Gedler resaltó que es muy importante no perder las ganas de seguir luchando por la libertad del país; al tiempo en que insistió en que el cambio político que se necesita está amparado en la constitución. “Nuestra constitución es muy clara y demanda que debemos celebrar elecciones que nos permitan rescatar la democracia y lo vamos a cumplir por nuestra gente”.

En el recorrido estuvo presente el candidato por el circuito 3 Jesús Gianfrancesco y la ex concejal del municipio y gran luchadora social, Ingrid Palacios, quienes aseguraron que cada vez estamos más cerca de hacer valer la constitución y lo que en ella está escrito.

“No tiren la toalla, los niños merecen tener un futuro con oportunidades y nosotros estamos aquí para ser garantes de que a nuestra Venezuela vuelva la Democracia”. Aseguró Gianfrancesco.

“Nuestro país nos pertenece y debemos ser responsables de usar como herramienta el voto. Métanse algo en la cabeza, no merecemos esto que estamos viviendo. Este es un gobierno que no es de luz que es de oscuridad. Cuando el justo gobierna, el pueblo se siente agradado y ese es puesto por Dios pero aquí gobierna la oscuridad. Este gobierno está viviendo el principio de su fin porque nada es eterno y ellos tampoco lo son”. Dijo la la luchadora social Ingrid Palacios.

Prensa Manuel (Manolo) Gedler