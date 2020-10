Este es el aceite que hace las pestañas más densas y largas

El mamey conocido también como sapota, cuenta con unos frutos que se caracterizan por tener una piel gruesa de color marrón y un pulpa y jugos anaranjados con una semilla o hueso oscuro. Es precisamente del interior del fruto donde se obtiene el aceite de mamey, siendo uno de los remedios naturales más utilizados en el mundo de la cosmética para el cuidado de nuestras pestañas.

Aceite efectivo para hacer crecer tus pestañas con mayor rapidez

Razón por la cual, en las siguientes líneas te explicaremos cómo usar aceite de mamey para lograr unas pestañas densas y largas.

Paso a paso para usar aceite de mamey para las pestañas

Primer paso

Antes de aplicar este aceite en las pestañas es muy importante que tu rostro y pestañas estén totalmente limpio y libre de maquillaje.

Aplica el aceite de mamey en el envase del rímel y con ayuda de un cepillo que no uses o bastoncillos de algodón pasa por las pestañas. Asegúrate que el cepillo de rímel este completamente limpio de maquillaje, en caso que no lo esté, déjalo reposar en agua tibia por 5 minutos.

Segundo paso

Una vez que tengas el rostro completamente libre de impurezas, aplica unas cuantas gotas del producto, bien sea en el bastoncillo o en el cepillo de manera que quede repartido uniformemente.

Tercer paso

Aplica el aceite de mamey sobre las pestañas antes de irte a dormir. Se recomienda hacerlo a esta hora para que no te moleste al pestañar.

Cuarto paso

Al siguiente día lava el rosto y las pestañas con mucho cuidado y abundante agua tibia y jabón para retirar los restos de aceite.

Utiliza este tratamiento natural al menos 2-3 veces por semana y luce unas pestañas largas, frondosas y suaves.

