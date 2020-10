López: salí para trabajar por la libertad, democracia y derechos humanos

El líder opositor venezolano Leopoldo López ofreció este martes 27 de octubre, las primeras declaraciones en rueda de prensa desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid, España, luego de su salida de Venezuela.

Más temprano López sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez en la sede de la presidencia en La Moncloa.

López agradeció al Gobierno de España por el recibimiento y también al líder Juan Guaidó por hacer hecho posible su salida del país. “Está liderando la causa por la libertad de Venezuela, por él estoy yo aquí”, indicó.

El líder de Voluntad Popular (VP) también agradeció a “la Unión Europea y los países aliados que nos han acompañado en la lucha por la libertad”.

“Por encima de todo, a mis hermanos que están en Venezuela” sufriendo las consecuencias de un modelos totalmente equivocado, corrupto, opresivo, que ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a salir de nuestro territorio”, señaló.

López aseguró que las circunstancias lo condujeron abandonar el país. “Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije públicamente, se lo dije a mi esposa, lamentablemente las circunstancias me obligaron a salir de Venezuela”, aseguró.

Al comienzo de su discurso citó al ex presidente venezolano Rómulo Betancourt. “Recojo las palabras del padre de la democracia en Venezuela cuando le tocó irse al exilio: “We will come back” (…) Lo repetimos, vamos a regresar a Venezuela para liberarla, estoy totalmente convencido de que Venezuela será libre”.

López aseveró que “el 90 por ciento de los venezolanos pasa hambre, no tienen que comer”. “Es culpa de un sistema que se empeña en mantenerse en el poder a pesar del sufrimiento de los venezolanos”.

Dijo que en respuesta a la interrogante que le han planteado sobre a qué se va a dedicar “que a tres cosas, promover e impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable (…) que los responsables de las torturas y asesinatos que han ocurrido en nuestro país puedan ser sometidos a la justicia internacional (…) y tercero, nos dedicaremos, y lo hablé con Guaidó esta mañana, buscar todos los mecanismos para poder aliviar el dolor de nuestro pueblo”.

En este sentido agregó que buscarán “garantizar la ayuda humanitaria a una de las crisis más profundas del continente americano y en el planeta entero”.

Denunció que “en las últimas horas la dictadura ha hecho lo que sabe hacer, gente muy cercana a nosotros ha sido detenida y desaparecida por la dictadura”.

“Quiero decirle al dictador que nosotros estaremos siempre pendientes de cada paso que ustedes den para denunciarlos, para que sus acciones no queden impune (…) siempre estaremos del lado de loa Derechos Humanos, de la justicia, convencidos de que Venezuela tiene que cambiar”.

López pidió la unidad de la coalición de países “que han sumado a la causa de la libertad de Venezuela”.

“La coalición que ha liderado nuestro presidente Guaidó son 60 países, la coalición internacional más amplia desde la II Guerra Mundial”, aseveró.

El político venezolano no ofreció detalles sobre su salida del país y tampoco de su estatus legal en España. “En estos momentos, por la responsabilidad que tengo con las personas que colaboraron, no puedo dar detalles”.

Sobre su conversación con Pedro Sánchez, dijo “lo veo muy vinculado sobre la causa por la libertad de Venezuela”.

Pedro Sánchez ve a Maduro como un “dictador”

El líder opositor venezolano Leopoldo López aseguró hoy que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ve al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, como “un dictador” y apuesta con firmeza por unas elecciones libres y democráticas en ese país.

“La posición de Sánchez es claramente que Maduro es un dictador” y que “hay que lograr unas elecciones libres y democráticas en Venezuela”, dijo Leopoldo López en tras entrevistarse en Madrid con el jefe del Gobierno español, con quien mantuvo una reunión que calificó de “muy cordial y positiva”.

En su primera rueda de prensa tras abandonar su país el pasado domingo, Leopoldo López dijo que el Gobierno español “no va a reconocer las elecciones” legislativas del 6 de diciembre en Venezuela, que la Unión Europea (UE) ha pedido que no se celebren.

“La posición de España y de Europa será la misma que en 2018, cuando las elecciones no fueron reconocidas”, se mostró convencido López, para quien “la causa de Venezuela debe ser apoyada por los que creen en la libertad, la democracia y los derechos humanos”.

Leopoldo López llegó el pasado domingo a Madrid tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde se encontraba en calidad de “huésped” desde el 30 de abril de 2019, y después salir de su país de manera “clandestina” a través de la frontera de Colombia.

Sobre el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, el líder opositor venezolano indicó que “es un gran diplomático que supo llevar de manera muy firme la política de su país, pero entendiendo la firmeza que tuvo que tener con la causa de Venezuela”.

Unidad, unidad, unidad

“Nuestro mensaje siempre será el mismo, unidad, unidad, unidad, alrededor de la democracia. Me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a Maduro, como un dictador”, manifestó.

Sobre el estado actual en el que quedaría la oposición en Venezuela señaló “que quedan liderados por nuestro presidente legítimo Juan Guaidó y él lo ha dicho varias veces, él se va a quedar en Venezuela, somos muy buenos amigos”.

Aseveró que Guaidó “está dispuesto a lo que sea. Yo se lo dije una vez, tú tienes que llevar esto al límite y el límite es que te pueden meter preso, a mí me metieron preso, en una cárcel militar, aislado y sometido a torturas”.

#27Oct El comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno, @leopoldolopez, reiteró que la unidad es una prioridad en el territorio venezolano y de “los países que nos han ayudado, así como los que faltan por sumarse a la causa por la libertad”. Reportó: @GoiAzua #TVV pic.twitter.com/QZjrqeoGAP — TVV Noticias (@TVVnoticias) October 27, 2020

Indicó que no está planteada la posibilidad de instaurar un gobierno desde el exilio.

Dijo que no descansará hasta que los funcionarios del gobierno de Maduro acusados de violaciones de Derechos Humanos, según el informe de la ONU, paguen por sus crímenes. Recordó que hoy en Venezuela los presos políticos siguen siendo torturados.

Negó haber negociado con Maduro su salida del país, “lo sabíamos cinco personas, ni siquiera mi esposa sabía lo que estábamos planificando, la articulé yo con las personas que me ayudaron a quienes les tengo un profundo agradecimiento”.

#27Oct “A nuestros hermanos de lucha que están en Venezuela, les digo que tengamos fuerza y convicción para seguir adelante”, invitó el comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno, @leopoldolopez. Reportó: @GoiAzua #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/11XRmggfAo — TVV Noticias (@TVVnoticias) October 27, 2020

800Noticias