Madre de Roland Carreño: Tengo derecho a saber dónde está mi hijo #27Oct

Josefina Gutiérrez, madre del periodista Roland Carreño, pidió este martes 27 de octubre a las autoridades venezolanas información sobre el paradero de su hijo, quien desde la tarde del lunes se encuentra desaparecido según señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

“Quiero dirigirme a las autoridades de este país para que me den razón de mi hijo. Desde ayer en la mañana yo no se de él. Todo lo que se es lo que veo en las redes sociales y eso nos crea una gran angustia y confusión a toda la familia”, expresó la señora Gutiérrez.

“Tengo derecho a saber dónde y en que situación está mi hijo. Si hay un funcionario cerca de mi hijo Roland por favor le facilite un teléfono para que me llame y yo saber que está bien y tiene salud. Esa comunicación dársela a mis hijas, a su familia de Barquisimeto y sus hijos”, acotó.

En un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, la madre del comunicador social afirmó: “No sabemos dónde está, por qué está pasando si ha comido o no. Hijo yo se que eres un hombre con una gran fortaleza. Porque le hacen esto no se desde anoche me lo estoy preguntando. Él es un periodista con sus propios criterios, vivimos en un país donde se tiene que respetar lo que cada persona piensa y dice, eso no es un crimen”.

Por último, pidió que “se garanticen los derechos que tiene como ciudadano y como periodista”.

“Exigimos la pronta liberación de nuestro padre”

Los hijos del periodista venezolano, Roland Carreño, también se pronunciaron para exigir información sobre su padre.

“A casi 24 horas de la desaparición forzada de nuestro padre, exigimos la pronta liberación de nuestro papá y que por favor le resguarden su integridad física”, expresaron mediante un video difundido por el SNTP.

