Melania no siempre está de acuerdo con la forma en que Trump dice las cosas #eeuu

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, admitió este martes que no siempre está de acuerdo con la forma en que su esposo y presidente del país, Donald Trump, dice las cosas y agradeció el «amor» que recibió su familia tras ser diagnosticada con la covid-19.

«Por primera vez en la historia, los ciudadanos de este país pueden escuchar directa e instantáneamente a su presidente todos los días a través de las redes sociales. No siempre estoy de acuerdo con la forma en que dice las cosas, pero es importante para él hablar directamente a las personas a las que sirve», señaló la primera dama, cuyo comentario arrancó aplausos y risas, en un acto de campaña en el estado de Pensilvania.

En su primera actividad proselitista desde su participación, a mediados del año pasado en un acto en Florida, la primera dama aseguró haber sentido los efectos de la pandemia «no solo como paciente, sino como madre y esposa preocupada».

