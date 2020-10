opción que recomiendan amas de casa para esta Navidad

El pan de jamón es el acompañante principal de la comida navideña en Venezuela. Zulay del Carmen Sifontes y Angely Castro, habitantes de las parroquias Antímano y Caricuao, conscientes del alto costo de este pan, decidieron aventurarse a hacerlo en sus casas. Una con la ayuda de un tutorial de la plataforma Youtube, y la otra joven ama de casa, con la ayuda de una tía.

«Si uno quiere comprar un pan de jamón, el más económico está en 8 dólares; son casi 4 millones de bolívares, por lo que me puse con mi hija, compramos los ingredientes, un poco de cada uno, buscamos un tutorial de cómo hacer pan de jamón navideño e hicimos tres medianos con un kilo de harina», explicó Sifontes.

Sifontes indicó que es vendedora de productos de limpieza en la parroquia Antímano. Confesó que fue todo un reto hacer el pan de jamón en casa: «Para ser la primera vez, creo que no nos quedó tan malo; las dos nos reímos mucho. Hacer esto con mi hija adolescente me gustó porque nos sirvió para compartir más».

Para la ama de casa consultada, resulta mejor hacerlo en casa porque se puede ver y atender el tema del cuidado con la higiene debido al virus actual. «Es bueno también porque le puedes colocar al pan o la comida que prepares productos de primera calidad, sumado a que se ahorra un poco de dinero. Un pan de jamón en una panadería del este de Caracas ya está en 15 dólares, que son como 7 millones de bolívares». La habitante de Antímano comentó que aprendieron que el pan de jamón no se puede cocinar a fuego alto, sino medio, y que es necesario dejar por lo menos una hora reposar la masa ya amasada para que levante bastante. «Mi hija me dijo que para la segunda vez nos va quedar tan bueno que nos van encargar hasta los vecinos».

«Fue cheverísimo»

Angely Castro vive en la UD5 de la parroquia Caricuao; tiene dos años de casada. Con sus 25 años se confiesa una ama de casa en aprendizaje; cocina lo esencial para su esposo. Su gusto por el pan de jamón la llevó a pedirle el favor a su tía para que la ayudara a cocinar uno en su horno. «De verdad que mi tía sí me tiene paciencia. Ya con los ingredientes en la mesa, me explicó paso a paso. Confieso que me puse ansiosa cuando tocó esperar a que se cocinara por 25 minutos en el horno. Cuando lo sacamos no podía creerlo, ver algo que hice, fue un momento cheverísimo, único, de verdad que recomiendo que asuman este reto», relató la joven vecina.

Angely Castro explicó que a la hora de cerrar el pan no es necesario ajustar tanto la masa, ya que si se le deja un poco de aire se cocina todo más rápido. «Igual es necesario, después de armarlo, pinchar el pan de jamón crudo con un tenedor por toda la parte de arriba; después se barniza con el preparado de un huevo batido».

La habitante de Caricuao comentó que hacer el pan de jamón en la casa le sirvió de relax, para compartir con su tía y esposo. «Son conocimientos que me van a servir para cuando tenga un hijo o invitados en casa. Ahora la casa es el lugar en donde se están haciendo muchas cosas debido a la pandemia, por lo que tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad».

Griselda AcostaGran Caracas

