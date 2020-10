Abogados del Gobierno Legítimo presionan a juez federal para frenar la venta de las acciones de PDV Holding

La petrolera venezolana PDVSA y sus unidades estadounidenses PDV Holding y Citgo están instando a un juez de Delaware a no acelerar la venta de acciones de PDV Holding para cumplir con un laudo arbitral de US$1.400 millones que ganó la minera canadiense Crystallex.

La solicitud llega dos días después de que Crystallex le pidiera al juez que acelerara una orden para vender las acciones. Crystallex dijo que la venta es “más imperativa” después de que una jueza federal de Manhattan dictaminara recientemente que los tenedores de bonos 2020 de PDVSA tienen derechos legales sobre Citgo, una refinería. El colateral de los bonos de PDVSA 2020 incluye 50,1% de las acciones de PDV Holding, y Crystallex teme que los bonistas lleguen a controlar Citgo tan pronto como en enero.

Los abogados de la estatal PDVSA dijeron en una carta del 23 de octubre al juez federal de Delaware que no hay urgencia porque el fallo de Manhattan aún no es definitivo. También dicen que una subasta de las acciones ahora no es posible porque cualquier esfuerzo por tomar el control de Citgo, que está protegida de las sanciones de EE.UU. a Venezuela, requeriría una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

Los abogados de Venezuela en el caso reciben instrucciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido por EE.UU. como presidente de Venezuela.

El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió previamente al juez de distrito de EE.UU. Leonard Stark en Delaware que bloqueara la venta de la matriz de Citgo, diciendo que podría perjudicar la política exterior de EE.UU. Stark dictaminó en 2018 que Crystallex podría confiscar las acciones de Citgo para cumplir con el laudo arbitral, una decisión que los abogados de Guaidó siguen impugnando.

