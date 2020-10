Arrestan a latino en Florida por alterar dato de gobernador en base electoral #eeuu

Un joven de 20 años fue arrestado y está acusado de cambiar en el padrón electoral de Florida la dirección de la residencia del gobernador, Ron DeSantis, quien detectó el error cuando fue a votar el lunes pasado.

Anthony Steven Guevara, registrado como republicano, enfrenta cargos de alterar el registro electoral del republicano sin consentimiento a una dirección en West Palm Beach de un youtuber, informó la Oficina del Alguacil del Condado Collier, en la costa este de Florida.

Las autoridades le decomisaron un computador desde donde el latino hizo el cambio de dirección y había buscado datos personales del gobernador.

El Departamento de Florida de Ejecución de la Ley señaló que Guevara también accedió a los registros del senador Rick Scott, exgobernador de Florida, y de las estrellas del baloncesto LeBron James y Michael Jordan, pero no se detectaron alteraciones en sus registros electorales.

Florida es uno de los estados más reñidos en el país y centra en las últimas semanas antes de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre las campañas del presidente Donald Trump, que busca la reelección, y el demócrata Joe Biden.

Guevara fue arrestado el martes en la ciudad de Naples, en el condado de Collier, bajo fianza de 5.000 dólares.

“Agents w/ Florida Department of Law Enforcement arrested Anthony Steven Guevara, 20, of Naples, on charges of unauthorized access of a computer and altering voter registration without consent after Guevara changed voter registration of Florida Governor Ron DeSantis.” @CBSMiami pic.twitter.com/V9iRty9ehA

— liz roldan (@lizroldancbs4) October 28, 2020