Carnecitas (28/10/2020) Martín Vizcarra – La Razón #perú

6.8 mlls en encuetas / Las principales encuestadoras del país Datum, IEP e IPSOS Apoyo han sido proveedoras del Estado durante el Gobierno de Martín Vizcarra y juntas han recibido 6.8 millones. La que más han recibido ha sido IPSOS apoyo con más de 5 millones de ingresos entre el 2018 y 2020. Destacan sus contratos con Promperú uno por 696,233 en el 2018, otro por 699,234 en el 2019 y otro por 201, 342.74 en el 2020.

Traslado de Antauro

Ana Neyra, Ministra de Justicia , aseguró que el traslado de Antauro Humala al penal Ancón I no sería una sanción sino sería tratar de tener mejores medidas para su mayor seguridad, así se refirió luego que se dieran a conocer coordinaciones de temas políticos con el partido Unión Por el Perú (UPP), pese a estar prohibido realizarlas.

Chile sin constitución

El ex titular del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, opinó que no se tiene que replicar necesariamente esta decisión en el Perú. Si bien saludó la decisión soberana de Chile de cambiar su Carta Magna en Chile, no podemos descartar que esto necesariamente se tenga que reproducir en el Perú.

Alerta por difteria

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica, respecto a la aparición de un nuevo caso de difteria, una infección que no se registraba en nuestro país desde hace 20 años. Precisó que se trata de una niña de 5 años que vive en la zona de Manzanilla, en el distrito de La Victoria. La infección ataca principalmente la amígdala, zona nasofaringe y la tráquea.

Respaldo a Fiscalía

El ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, consideró de graves las denuncias contra el presidente de la república, Martín Vizcarra, y que se debe respaldar las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. “Si bien es cierto que al interior del Ministerio Público hay cierta discrepancia, no se puede dudar de la independencia de la Fiscalía”, dijo

Ollanta se “quedó”

El excongresista Daniel Abugattás dijo que Ollanta Humala no tiene posibilidades de ganar por segunda vez y que el Partido Nacionalista que en 2011 lo llevó al Congreso es cada vez más inexistente. Estas declaraciones, las dio a Expreso momentos antes de oficializar sus intenciones de postular a una curul congresal con la Alianza para el Progreso.

Ex Fiscal a APP

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, reveló que invitó a la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz para formar parte de su lista de candidatos al Congreso, con miras a las Elecciones Generales del próximo 11 de abril de 2021. Acuña dijo en su cuenta de Twitter, que la extitular del Ministerio Público ayudará a su agrupación política a “impulsar un cambio con rumbo”, señaló.

Premier censurable

El exministro de Justicia, Víctor García Toma señaló que debería ser invitado al Congreso para dar las explicaciones del caso por sus expresiones y hasta podría ser censurado. Ante las recientes declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, quien dijo que las FF.AA. no permitirían que se rompa el Estado de derecho.

Temor a segunda ola

El 75 % de los peruanos tiene miedo a una segunda ola de contagios por COVID-19, según reveló una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos Solo un 6 % asegura no temer nada a un rebrote de la enfermedad y el 70 % considera que la principal razón por la que no se ha controlado la pandemia es por los “irresponsables” que no cumplen con las restricciones.

Renuncia inesperada

Ayer se conoció que, luego de cuatro años en el cargo, el abogado Amado Enco decidió renunciar de manera irrevocable a la Procuraduría Anticorrupción del Estado. “Durante estos casi cuatro años de servicio, mi gestión se pudo fortalecer el trabajo de la Procuraduría Anticorrupción elevando las capacidades y competencias profesionales de quienes la integran”, señaló.