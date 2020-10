¡Dodgers son campeones! -Bartomeu renuncia al Barcelona -Cristiano Ronaldo no podrá jugar contra Barcelona

Lo que pasó ayer 🙌 1. Los Dodgers saborean la gloria del campeonato La larga espera de décadas se ha acabado y los muchos fantasmas de octubre se han desvanecido. Los Dodgers de Los Ángeles, una de las instituciones más importantes del mundo de los deportes, por fin celebran el campeonato de la Serie Mundial🎊 Dato: Los grandes triunfadores del partido fueron los lanzadores zurdos mexicanos😎, Víctor González, que se quedó con la victoria como relevista y Julio Urías con el rescate, incluso el presidente AMLO los felicitó 😱 2. Justin Turner dio positivo de COVID-19 en pleno juego, pero luego festejó en el campo sin mascarilla Justin Turner, tercera base de élite y líder en el vestidor de los Dodgers desde años recientes, fue sacado del partido al comenzar la octava entrada luego que MLB le informó al equipo que había dado positivo en una prueba de COVID-19🤒 Dato: Minutos después el californiano Turner regresó al campo y más tarde se quitó la mascarilla facial para la foto del recuerdo rodeado de sus compañeros😡 😮 3. Josep María Bartomeu presentó su renuncia como presidente del Barcelona Luego de una junta urgente celebrada este martes Josep María Bartomeu, hasta ahora presidente del FC Barcelona presentó su dimisión junto con el resto de sus directivos📃 Dato: Descubre qué fue lo que llevó a este empresario español a ser uno de los personajes más odiados del barcelonismo🧐 😷 4. Cristiano Ronaldo, positivo por tercera ocasión, no podrá jugar contra el Barcelona No habrá duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Hasta eso nos quitó el COVID-19 este año a los aficionados al fútbol, al menos la primera vez que se iban a enfrentar estos dos colosos en más de dos años no podrá ser🚧 Dato: El técnico barcelonista Ronald Koeman ha convocado a 21 futbolistas para el partido, pero no podrán estar presentes varios de sus jugadores clave🚨: Gerard Piqué, por sanción, así como los lesionados Philippe Coutinho, Marc André Ter Stegen y Samuel Umtiti 😲 5. Especulan que Diego Dreyfus es amante de la esposa de ‘Chicharito’ le hacen memes Javier ‘Chicharito’ Hernández se ha convertido en trending topic porque se ha desatado el rumor que Diego Dreyfus, coach de vida de vida del futbolista, es amante de su esposa, Sarah Kohan🤯 Dato: Los rumores se desataron después de que usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir un audio del podcast de Diego Dreyfus 🙊 😬 6. El Real Madrid empató de milagro y peligra en la Champions League Seis minutos le bastaron al Real Madrid para poder empatar un partido realmente complicado y en el que fue abajo prácticamente durante 90 minutos😞 Dato: Benzema habló pestes de Vinicius y pidió que no le pasarán el balón🤫 😧 7. ¿Vasco a la vista? Javier Aguirre podría ser el nuevo director técnico de LA Galaxy Después de que Guillermo Barros Schelotto no diera los resultados que se esperaban de él en Los Ángeles Galaxy, empiezan a sonar los posibles candidatos a sustituirlo en el banquillo🤔 Dato: Javier Aguirre🤩 podría ser el nuevo estratega del LA Galaxy. Según información dada a conocer por Azteca Deportes, el Vasco es el principal candidato para sustituir a Schelotto