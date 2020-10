Foro Penal confirma que Roland Carreño no ha sido llevado a tribunales

View this post on Instagram

Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, vicepresidente y presidente, respectivamente, de la ONG Foro Penal, junto a la madre del periodista Roland Carreño, se encuentran a las afueras de los tribunales de Caracas, esperando la audiencia de presentación del comunicador. Himiob señaló que ni ellos, ni los familiares de Carreño han tenido comunicación con el periodista desde su detención, tampoco les ha sido confirmado que el día de hoy se realice dicha audiencia.