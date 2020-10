Hospital Luis Ortega: más enfermo que sus propios pacientes

Los familiares de los pacientes aseguran que no hay personal médico en áreas como emergencia o el retén. Los enfermos son trasladados en una tabla. Basura, sangre y hasta ratones muertos se consiguen en los pasillos.

El Hospital Luis Ortega de Porlamar enfrenta su peor momento en plena pandemia por el COVID-19. La situación de este nosocomio se ha desbordado de problemas y carencias que sus trabajadores y pacientes ya no temen denunciar. Falta de personal, insalubridad, escasez de medicamentos e insumos, faltas de implementos de bioseguridad para el personal, entre muchas otras deficiencias se viven a diario en el principal centro de salud de Nueva Esparta.

El personal de salud del turno de la noche del HLO el pasado lunes 26 de octubre alzó su voz ante las fallas que deben enfrentar a diario. “No tenemos guantes, tapabocas, batas, gorros, cubre bocas, no tenemos medicamentos, absolutamente nada. Basta de falta de respeto al personal esta institución”, expresó Yurubí “La escarchada” Caraballo, trabajadora del hospital en un video que se hizo viral por redes sociales.

Los trabajadores invitaron a las autoridades a acercarse al hospital para que sean garantes de las condiciones en las que trabajan, recordaron que van a laborar por “amor al prójimo” ya que su sueldo solo alcanza para dos harina de maíz.

Pacientes del Hospital Luis Ortega denuncian condiciones deplorables de las Instalaciones-C1.jpg / Foto: Cortesía

Relataron que los pacientes deben traer absolutamente todo si van a quirófano porque en el hospital no hay nada para realizar la intervención.

El equipo reporteril del Sol de Margarita se apersonó en el área de espera del HLO para conversar con los familiares quienes relataron las pésimas condiciones en las que se encuentra este centro de salud.

Liliana Gómez quien acaba de tener una niña se quedó perpleja al ver que el retén se quedó solo, sin enfermeras que atiendan a los bebés. “Mi niña se quedó porque estaba amarillita, y aquí recién parida tengo que esperar. Me da muchos nervios que las enfermeras se fueron con ese retén lleno de muchachitos”.

Por su parte, José Vicent comentó que todo el hospital está sucio hay basura en los pasillos, sangre y hasta vio un ratón muerto en la entrada del quirófano. “Esto es realmente decadente todo es un cochinero, no hay quienes limpien o si hay no tendrán productos para el aseo, porque aquí la excusa es que no hay nada, ni medicamentos, ni insumos, ni doctores, ni enfermeras, lo peor es que no tenemos donde ir”.

Para Pedro Romero lo más asombroso que ha visto es que han usado una tabla como camilla para trasladar a los pacientes. “Cómo es posible que un pedazo de madera viejo sea el modo de trasladar a los pacientes, así los llevan a las habitaciones hasta el quirófano. El ascensor está dañado y con esa tabla los suben por las escaleras, es un peligro. Imagina estar operados y tener que ir montado ahí. Esto es inhumano.

Familiares de pacientes que iban a ser intervenidos fotografiaron un ratón muerto en la entrada del quirófano. / Foto: Cortesía

Los familiares comentaron que el área de espera que se encuentra frente a la emergencia no cuenta con iluminación por las noches, por lo que pernoctar ahí es peligroso.

“Aquí se meten y nos atracan, porque ya no hay seguridad. No ves milicianos, ni guardias resguardando el acceso al hospital. Supongo que tampoco les pagan y dejaron el pelero”, dijo Luis Marcano.

Tanto familiares como personal médico del Hospital Luis Ortega de Porlamar esperan que este centro de salud sea abastecido y atendido por las autoridades nacionales y regionales para beneficio de todos los habitantes de Nueva Esparta.

El Sol de Margarita