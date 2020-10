Khloé Kardashian tuvo COVID-19 y así lo sufrió

La modelo Khloé Kardashian se contagió con el coronavirus y a través de un episodio de Keeping Up With The Kardashians, la empresaria detalló los síntomas que padeció mientras estuvo enferma.

Antes de saber el resultado positivo de la celebridad, Kim expresó que estaban muy preocupados por la salud de su hermana, pues la familia la notaban en muy mal estado.

“Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, solo porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso”, dijo Kimberly.

Seguidamente, Khloé confirmó que contrajo el virus, luego de someterse al test: “Me acabo de enterar de que tengo corona. He estado en mi habitación”, a pesar de los malestares, la modelo dijo en su momento: “Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días”.

Posteriormente, la Kardashian habló que los síntomas que sufrió por la Covid-19, fueron temblores, tos, vómitos, dolores fuertes de cabeza, además de agitaciones: “Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”.