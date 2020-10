Leo Santa Cruz dedicará su pelea contra Gervonta Davis a su padre, quien es un sobreviviente del cáncer y el coronavirus

Este sábado 31 de octubre Leo Santa Cruz enfrentará a Gervonta Davis en la que probablemente será la pelea más importante de su carrera, por ello subirá al ring pensando en su padre, en premiar con una victoria la lucha que él ha librado contra el cáncer y el coronavirus.

“Daré esta pelea por mi familia, por mi papá. Él significa el mundo para mí. Todo lo que tengo es gracias a él, porque me empujaba todos los días”, expresó el boxeador mexicoamericano en el episodio más reciente de All Access, el programa documental que se emite por ShowTime.

La motivación de “El Terremoto” nace debido a que José Santa Cruz, su progenitor y entrenador, es sobreviviente de un cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea, aunque le dejó secuelas; desafortunadamente, también contrajo COVID-19 y estuvo cerca de morir. Ahora se encuentra mejor y seguramente estará apoyando a su hijo en la función del fin de semana.

En la pelea, Santa Cruz, con récord de 37 victorias, una derrota y un empate, expondrá su cinturón de peso súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, se enfrentará a Davis, quien está invicto con 23 victorias y pondrá en juego su cetro de campeón regular de peso ligero del mismo organismo. Cabe recordar que la particularidad de la función es que ambos disputarán campeonatos del mundo de diferentes categorías.

Don’t miss my BIG Halloween showdown vs @Gervontaa this Saturday on SHOWTIME PPV! #DavisSantaCruz #TeamSantaCruz

📺: https://t.co/hNSwRo2Ybu pic.twitter.com/DWNUM554eu

— Leo Santa Cruz (@leosantacruz2) October 28, 2020