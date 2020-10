Maci Currin, la joven con las piernas más largas del mundo

Una adolescente de piernas largas de Texas tiene las piernas más largas del mundo, según Guinness World Records. Maci Currin, una estudiante de último año de secundaria de 17 años que proviene de Austin, Texas, mide con orgullo 6 pies y 10 pulgadas de alto y tiene piernas que miden más de 1.21 metros.

Decidió ponerse en contacto con el equipo de Guinness World Records hace unos años cuando le estaban midiendo unos leggings hechos a medida “Me di cuenta, Dios mío, mis piernas ocupan la mitad de mi cuerpo”, explicó.

Las piernas de Maci representan casi el 60 por ciento de su cuerpo. Su pierna izquierda mide 1.35 metros y su pierna derecha mide 1.21 metros.

En su primera entrevista desde que fue nombrada por tener las piernas más largas del mundo, Maci le dice en exclusiva a DailyMailTV: Estoy emocionada de tener las piernas más largas del mundo. Quiero ser un modelo a seguir para que las niñas más jóvenes acepten lo que Dios les dio.

En febrero pasado, Guinness World Records llegó a Texas para medir sus piernas, superando a la anterior poseedor del récord, la rusa Ekaterina Lisina, cuyas piernas miden 1.21 metros.

Si bien Maci dice que su altura tiene sus ventajas, que incluyen pocas veces necesitar un impulso para sacar algo de un gabinete y casi nunca usar una escalera, hay una desventaja.

“Me cuesta encontrar ropa que me quede a la medida, a menos que la haga a la medida, y me golpeo mucho la cabeza al atravesar las puertas, subir a los autos y conducir”, relató Maci.

A menos que su ropa esté hecha especialmente para ella, compra camisetas y sudaderas con capucha XXX grandes y dice: Me gusta usar principalmente ropa holgada.

Encontrar zapatos también es difícil, usa un zapato de mujer de talla 51,5 que es casi imposible de encontrar. A menudo se conforma con zapatillas de tenis de hombre de talla 51,5.

Maci explicó que “no me quedan muy bien, son demasiado anchos, tengo un pie estrecho para mi altura”.

Maci siempre ha sido extraordinariamente alta.

Cuando nació, medía 48 centimetros, pero cuando tenía 18 meses, Maci superaba a otros niños de su edad con 91 centímetros de alto. Cuando cumplió ocho años ya medía 1.52 metro y cuando tenía 12 años, medía 1.82 metros de altura.

Mientras que la mayoría de los niños crecen alrededor de 6 centímetros por año, Maci creció alrededor de 12 centímetros por año durante su infancia.

Y todavía está creciendo, en febrero pasado, Maci dijo que medía 2,05 y ahora mide 2,07 metros.

Al crecer, Maci no se dio cuenta de que era más alta que todos los que la rodeaban hasta que alguien ‘tuvo que decírmelo’.

Maci es, con mucho, la más alta de su familia, con su madre Trish de 1,69 metros, su padre Cameron 1,94 metros y su hermano mayor, Jacob, de 19 años, mide 1,89 metros

Si bien la mayoría de la gente pensaría que una persona tan alta como Maci sería una estrella de voleibol o baloncesto, no es el caso del estudiante de secundaria, “Jugué voleibol en mi primer y segundo año y ahora ya no practico ningún deporte. He decidido seguir adelante”.

Maci quiere ser una influenciadora social para ayudar a otras jóvenes que no encajan en las ‘normas’ de la sociedad. En el pasado, Maci dijo que había sido intimidada por su altura y que la hizo sentir incómoda durante un momento ya incómodo en la vida de una niña.

“Hubo un momento en mi vida en que me sentí realmente incómoda y cohibida cuando comencé la escuela secundaria. En mi tercer año dejé de preocuparme por lo que todos pensaran de mí, ya no soy consciente de mí misma. Creo que Dios nos creó a cada uno de nosotros por una razón. Tu singularidad es parte de ti y no debes ocultar tu singularidad, debes abrazarla”, relató.

Maci quiere usar su nueva fama para ayudar a otras chicas que no encajan en la ‘norma’ de la sociedad, “Tengo algunas niñas de tan solo 12 años, que son más altas que el promedio, que me han pedido consejo. Les he dicho que no se sientan inseguros por su altura, que deben amarse a sí mismos porque son especiales”.

No solo quiere ser un modelo a seguir para las adolescentes, también aspira a ser la modelo de moda más alta del mundo.

Maci recibe miradas de la gente todos los días cuando sale en público. Pero ella explica que “estoy bien con eso, ahora, hace unos años me sentía incómoda cuando la gente se me acercaba y me pedía una foto o mi estatura, ahora abrazo mi estatura’.

Maci no solo acepta su altura, sino que se burla de sí misma en su cuenta de TikTok publicando videos de cómo su altura la afecta en sus actividades diarias ‘normales’.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Maci quiere asistir a la universidad en el Reino Unido. “Escuché que son tres años en lugar de cuatro y mucho menos costosos que los EEUU”

Una cosa que a la estudiante de último año de secundaria le gustaría hacer antes de graduarse el próximo año es que no le importaría ir a un baile de secundaria. ‘Nunca me han invitado a un baile de la escuela secundaria, me gustaría ir al baile de graduación antes de graduarme. No estoy seguro de por qué no me han preguntado, tal vez porque soy más alto que cualquier chico de mi escuela secundaria. ¿Quién sabe?’

Pero quiere advertir a cualquier cita futura: “Soy muy mala bailando”.

La cita soñada para el baile de graduación de Maci sería ir con el actor Timothee Chalamet, pero aclara: ‘Solo si es soltero’.

Ella sabe que su récord no durará para siempre y está de acuerdo con eso, diciendo: ‘Sé que hay otra chica que es bastante alta, pero creo que tendré mi récord por al menos unos años más’.

Con infromación de La Patilla