Paciente ingresó al hospital de los Teques con diabetes y murió “de COVID-19”

Los Teques.- Armando Lemoine Guillén pasó sus últimos 15 días de vida hospitalizado en el Hospital Victorino Santaella, de Los Teques, capital del estado Miranda, donde ingresó por una infección de pie diabético.

“Hoy quedó huérfana una niña de 9 años. Mi tío ingresó hace 15 días a causa de una infección en el pie; hoy nos informan que murió de COVID-19”, denunció la sobrina del hombre, ingresado el martes 13 de octubre del 2020 de emergencia por una infección grave localizada en el pie. Sus niveles de azúcar en la sangre eran de 600mg/dl y estuvo en sala de emergencia por tres días.

“No lograron estabilizarlo ni solucionar el problema del pie”, relató la joven al describir el periplo que sufrieron durante las semanas de hospitalización de Lemoine, cuando no consiguieron atención oportuna y tuvieron que hacer todos los análisis en laboratorios y centros privados ante la inexistencia de insumos y equipos en el hospital altomirandino.

El 16 de octubre, justo tres días después, una médico ordenó que fuera trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. “La doctora formó un lío al personal porque por su estado crítico debía estar en Cuidados Intensivos”, relató.

Al paso de los días, los médicos informaban a sus familiares que estaba mejorando. “El lunes 19 de octubre nos indican que debemos realizarles un eco doppler y una radiografía del pie con urgencia en otro centro asistencial”, destacó al detallar que se hicieron los exámenes en una clínica privada de la capital mirandina.

Lo trasladaron en carro particular, y los exámenes arrojaron que el pie podía salvarse con tratamiento. “Esa misma noche tomaron la decisión de pasarlo a terapia intensiva del COVID-19, donde lo aislaron y no tuvimos más contacto físico con él; solo nos comunicamos con el personal médico, y nos decían que estaba bien”, dijo al detallar que no le fue suministrado tratamiento para la patología del pie diabético.

El domingo 25 de octubre le informan a la familia que “entró en estado crítico, que lo entubaron y le dio un shock séptico.” El lunes Lemoine Guerra falleció, presuntamente por un paro cardiaco. “Todo a causa de la negligencia del personal que allí labora, porque si ellos hubiesen tratado la infección el día 13 él no hubiese llegado a tal estado”, sentenció la denunciante.

Esta es la tercera denuncia que hacen familiares de pacientes del centro de salud local a los medios de comunicación, donde señalan que se dan diagnósticos errados de COVID-19 y no se atienden las otras patologías de los pacientes. La primera fue una maestra de Los Teques, quien estaba embarazada y murió, presuntamente de COVID-19; el segundo fue el farmacéutico Alexis Reyes, quien falleció en el mes de agosto.

“Como el personal que labora en el HVS no tenía cómo justificar lo ocurrido, dijeron que fue a causa del coronavirus. Es lamentable todo lo que vivimos en el hospital, ver tanta gente que entra relativamente bien y en vez de mejorar lo que hacen es empeorar hasta llegar a la muerte, y es más triste aún ver que en un hospital sale más gente muerta que viva”.

Los familiares señalaron que la gran duda que les queda es: “¿fue a causa del COVID-19 o negligencia? Si pasaste por una situación similar no te quedes callado y cuenta tu lamentable historia”.

De acuerdo con denuncias extraoficiales, a diario mueren entre tres y cinco personas en el centro asistencial y los galenos señalan que se trata de pacientes con síntomas asociados al COVID-19.

Pola Del GiudiceGran Caracas

