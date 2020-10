Ponen a la venta bolso de Louis Vuitton por 9.000 dólares

View this post on Instagram

¿La pandemia de lujo? 🤔 La casa de moda francesa Louis Vuitton comenzará a vender sus propios protectores faciales de lujo con el reconocible monograma LV y tachuelas doradas en medio de la pandemia de coronavirus, según informó este viernes la revista Vanity Fair. El protector tendrá un precio de 961 dólares y estará disponible para la compra a partir del 30 de octubre. • • • #rtenespañol #noticias #actualidadrt #rtplayes #news #coronavirus #covid19 #pandemic #pandemia #cuarentena #quarantine #quarantinelife #lousvuitton