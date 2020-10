Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, aceptó que en las filas de las Farc habían menores de edad #colombia

Luego de que criticaran la información que dijo Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, de que en las filas de Farc no hubo jóvenes, niños o niñas, el exguerrillero aceptó en la JEP que en las filas de las Farc sí habían menores de edad.

Aunque durante las versiones voluntarias privadas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso 07, él insistió que en el Bloque Magdalena Medio hacían lo posible por no ingresar menores de 15 años, hace poco anunció que se presentaron casos excepcionales, así mismo, afirmó que las Farc sí reclutaron jóvenes de entre 15 a 18 años.

“Hubo de 15, 16, 17 años, pero de menos edad no. Después de la séptima conferencia, en la que se establece que sólo pueden entrar de 15 a 30 años, no recuerdo haber tenido menores”, especificó el antiguo guerrillero.

Londoño recordó que en la Séptima Conferencia hablaron sobre ese tema: “fue una discusión donde hubo opiniones frente a la edad, especialmente, a la mínima, que muchos considerábamos que 15 eran poco. Pero el debate se fue argumentando y se dijo de que, por lo menos, en la zona rural, los muchachos y muchachas de 15 años tenían una madurez física y sicológica, que les permitía entender la decisión que iban a tomar”, informó El Espectador

Contando un poco el inicio de su vida en la guerrilla, Londoño dejó claro que ellos no se ‘fijaban’ si los pequeños son mayores de edad: “yo ingresé de 17 años y recuerdo que dije que me daban el ingreso ya o me iba para otro lado. Mi idea era irme a buscar a Urabá donde un familiar”.

Pero contó una ‘técnica’ que ellos tenían para saber si era menor de edad, Timochenko afirmó que llegó un joven que decía que tenía 17 años, pero según él, parecía de 12, “porque no tenían madurez sicológica. Eso se tenía en cuenta a la hora de dar el ingreso a una persona. Por eso se realizaba el curso básico, era lo ideal”, según dicho periódico.

Cuando le preguntaron por el curso básico para ingresar a ese grupo detalló: “funcionaba para saber si la persona estaba física y psicológicamente apta para la decisión y compromiso que estaba asumiendo”.

Ante la respuesta, el magistrado Iván González le preguntó por qué dejaban a un lado las normas del Derecho Internacional Humanitario, por lo que Londoño le respondió: “ese tema del Derecho Internacional Humanitario, en el caso mío, lo vengo a asumir en los acuerdos de La Habana (Cuba) que lo tomamos como punto de partida para la justicia”.

Cuando el magistratura citó la cifra que dio a conocer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre los menores que fueron recuperados por el Estado y atendidos por dicha entidad, Londoño aseguró que desconoce el informe, que solo se enteró en La Habana (Cuba) de más o menos 50 casos.

Presumen que el ICBF rescató 3.878 menores de edad, de los cuales 1.091 eran menores de 15 años.