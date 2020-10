Sevilla – Rennes online en directo #españa

Min 23: ¡Otra clara para el Sevilla! Diego Carlos peina un centro de Jesús Navas y Gomis realiza una gran intervención.

Min 22: Disparo de Lucas Ocampos que se va muy alto. Sólo Doku, gracias a su velocidad, está inquietando al Sevilla.

Min 20: Quinto córner del partido para el Sevilla.

Min 17: ¡Cambio en el Rennes! Rugani se retira lesionado y entra Aguerd.

Min 14: Nuevo susto para el Rennes. Centro de Munir que toca en Soppy y que atrapa Gomis.

Min 11: Bono atrapa sin problemas un disparo de Terrier que golpeó en Koundé.

Min 10: El Sevilla ha dispuesto de 4 córners en los diez primeros minutos por ninguno del Rennes. La posesión es favorable al conjunto hispalense en un 66 por ciento.

Min 8: Fuera de juego de Munir en un nuevo ataque del Sevilla.

Min 7: ¡Al larguero Munir! La más clara del Sevilla hasta el momento.

Min 6: Otra para el Sevilla. Córner para el equipo andaluz que resuelve Jesús Navas desde fuera del área. Gomis rechaza sin problemas.

Min 4: ¡Primera ocasión clara para el Sevilla! Dispara Lucas Ocampos a diez metros de la frontal y el balón se va a la izquierda de la portería.

Min 2: ¡Fuera de juego del Sevilla! Ha salido al ataque el equipo andaluz.

¡Arranca el partido entre el Sevilla y el Rennes!

20:59: Suena el himno de la Champions en el Sánchez Pizjuán.

20:57: De Jong, Munir y Ocampos llevarán hoy el peso ofensivo del Sevilla.

20:54: De ganar al Rennes, aún siendo por menos de cuatro goles por diferencia, Sevilla y Chelsea liderarán el Grupo E con 4 puntos de ventaja por uno del Rennes y del Krasnodar.

20:49: Para terminar la jornada como líder de grupo, el Sevilla deberá imponerse por cuatro goles de ventaja al Rennes en el Sánchez Pizjuán.

20:46: ¡FINAL! El Chelsea ha ganado 0-4 al Krasnodar gracias a los goles de Hudson-Odoi, Timo Werner, Hakim Ziyech y Pulisic.

20:40: Suso, baja hoy con el Sevilla por culpa de una contractura, tratará de estar disponible frente al Athletic en San Mamés.

20:36: Sí estará en el Rennes Doku, atacante de 18 años por el que el Rennes pagó 26 millones de euros al Anderlecht.

20:32: Sorprende también la ausencia de Camavinga, castigado por su entrenador, en el Rennes.

20:27: Por su parte, Julien Stephan, entrenador del Rennes, comentaba: “El Sevilla es un equipo muy bueno, con mucha experiencia y difícil de batir a pesar de que ha perdido sus dos últimos partidos de Liga. Tiene jugadores buenos en todos los puestos, así que tendremos que estar concentrados y con determinación”.

20:23: Declaraciones de Julen Lopetegui previas al partido frente al Rennes: “Nos toca un rival muy complejo en casa, segundo en la liga francesa, con muy buenos futbolistas. Ha hecho una gran inversión este año, como pocos equipos franceses y tenemos que hacer un gran partido para poderles batir”.

20:18: Traoré, del Rennes, reconocía recientemente contactos muy avanzados con el Betis. Finalmente, si fichaje por el conjunto verdiblanco no se dio. “Sinceramente, había contactos muy avanzados con el Betis, pero nunca tomé la decisión final de dejar Rennes. Consulté a mi familia, a mi asesor; soy alguien que se lo piensa mucho, que trata de ver las cosas por el lado positivo. La decisión de quedarme en Rennes fue completamente lógica, porque estoy en un marco que conozco bien, donde se me tiene confianza. Yo soy de una familia humilde; crecí aquí humana y deportivamente, y me siento uno más”, declaraba Traoré.

20:13: Sorprende la suplencia de Rakitic en el Sevilla. El croata deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

20:10: En el otro partido del Grupo E, el Chelsea va ganando 0-1 al Krasnodar gracias a un gol de Hudson-Odoi.

20:07: Alineación del Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva, Rugani, Soppy; Grenier, Martin, Bourigeaud, Doku, Guirassy, Terrier.

20:06: ¡Vuelve Koundé! Ya hay alineación del Sevilla para este partido. Juegan: Bono, Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Acuña, Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Munir y De Jong.

20:00: Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo en OKDIARIO del Sevilla – Rennes.

El Sevilla, que se estrenó con un empate frente al Chelsea en Stamford Bridge en la presente edición de la Champions League, se enfrentará hoy miércoles a las 21:00 horas al Rennes en el Sánchez Pizjuán. El club galo también firmó tablas con el Krasnodar en la Jornada 1, por lo que ambos equipos llegan empatados a un punto en el Grupo E.

A sus 17 años, Eduardo Camavinga, objetivo del Real Madrid y del Barcelona, será una de las grandes atracciones de este choque. Junto a él no formará pareja en la medular N’Zonzi, que no ha podido regresar al Sánchez Pizjuán al ser sancionado por comportamiento antideportivo. En el Sevilla, por su parte, sí estará Jules Koundés, tras superar su positivo por covid-19.

Tras su victoria en la pasada edición de la Europa League, el Sevilla quiere dar un paso adelante en la Champions. Sumar tres puntos como local frente al Rennes podría permitir al conjunto hispalense situarse como líder del Grupo E, algo con lo que sueñan los de Lopetegui.