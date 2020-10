Video Viral | Un famoso youtuber prendió fuego su lujoso Mercedes porque se enojó con el servicio técnico (VIDEO)

Mijaíl Litvín es un reconocido youtuber que fue noticia esta semana en las redes sociales por hacer un video en el cual quema por completo su lujoso auto Mercedes Benz.

Las imágenes muestran como el joven youtuber primero muestra el automóvil que se encuentra en unas perfectas condiciones, casi como si hubiera salido recién de la concesionaria.

Se sube en él y lo maneja hasta un lugar que parece ser un campo en las afueras de la ciudad. Luego con una postura rebelde toma un bidón de nafta y comienza a rociar la parte trasera y el interior del vehículo.

Litvín mira a cámara, enciende un fósforo y lo arroja al Mercedes, que inmediatamente aflora una gran llamarada. Aprovechando la ocasión, el ocurrente bloguero decidió que era el momento perfecto para asar unas salchichas que, por supuesto, se comió.

El video ya tuvo unas 10 millones de vistas de usuarios de todo el mundo que no podían creer la decisión del youtuber.

El Mercedes GT63S es un auto de categoría de alta gama y se encuentra valorado en unos 13 millones de rublos lo que equivaldría casi 150.000 euros.

Al parecer la razón por la que Litvín prendió fuego el Mercedes, fue en reclamo al servicio técnico de la empresa alema. En mayo del año pasado él había comprado el auto y al poco tiempo comenzó a tener problemas.

Tras llevarlo al servicio técnico oficial se encontró con que el automóvil tenía partes que no eran originales de la marca. La empresa no se responsabilizó de la situación, lo cual llevó al youtuber a escrachar a la marca con este particular video en su cuenta.

Desde Mercedes Benz aún no realizaron ningún comunicado sobre la acusación de Litvín que deja muy mal parada a los representantes de la concesionaria en Rusia y en el mundo.