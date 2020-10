51% de las familias venezolanas migrantes dependen de un solo ingreso

Caracas. Daniel Bastardo Blanco y Hanoi Reyes, activistas de Un Mundo Sin Mordaza, presentaron este jueves 29 de octubre, vía Zoom, el informe Impacto de la COVID-19 en la migración venezolana, para el que realizaron encuestas vía online que les ayudó a entender la caracterización del fenómeno migratorio venezolano.

El cuestionario se aplicó a 623 grupos familiares, lo que representa un total de 2.551 venezolanos migrantes, teniendo en cuenta que los países en los que la población migrante se encuentra más afectada son Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y España.

Entre los principales hallazgos encontraron que los núcleos familiares de venezolanos en el exterior dependen en el 51,1% de los casos de un solo ingreso, debido al poco acceso al campo laboral causado por el estatus migratorio irregular y el incremento de despidos por la pandemia.

LEE TAMBIÉN Estos son los cinco países con mayor número de migrantes venezolanos

Los venezolanos se han visto afectados en el empleo, la seguridad alimentaria, el bienestar emocional y la vida social en general. De igual forma, observaron un gran desconocimiento acerca del funcionamiento de los servicios sanitarios, ya que 41,8% de las familias no saben si pueden acceder a un sistema de salud gratuito en su país receptor.

Reyes explicó que los resultados son solamente «la punta del iceberg”, puesto que solo obtuvieron respuestas de aquellas familias que tienen acceso a Internet, un teléfono inteligente o conección de alguna manera a organizaciones de venezolanos en el exterior. Sin embargo, no se ha recolectado información de aquellos migrantes que no tienen acceso a la comunicación, por lo que se puede suponer que su situación llega a ser más crítica.

El informe expone que tan solo 58,4% de las familias encuestadas tienen acceso

a Internet y 48,3% tienen teléfono fijo o celular. Esto hace que aunque la encuesta desde el punto de vista numérico es estadísticamente representativa, no abarca a toda la población.

No es factible retornar

Los autores del informe explican que entre la población migrante venezolana el envío de remesas es un factor importante a tomar en cuenta en la distribución de sus ingresos, debido a que parte de su familia se quedó en Venezuela y necesitan dicha ayuda económica para subsistir.

LEE TAMBIÉN Senador Marco Rubio pidió a Trump entregar amparo a venezolanos

Según la encuesta, 24,1% no envía remesas a Venezuela, 52,5% no podrá enviarlas debido a la pandemia y otro 15,9% no podrá enviar la misma cantidad de divisas.

Por otro lado, 72,6% de las familias no poseen ahorros para subsistir, mientras que el 16,4% utilizarán sus ahorros para cubrir gasto corriente y 5,8% los usará para enviar dinero a Venezuela.

Reyes explicó durante la rueda de prensa que, a pesar de que muchas fronteras continúan cerradas debido al COVID-19, muchos venezolanos mantienen la opción de emigrar una vez que tengan la oportunidad de trasladarse; y aquellos que ya se encuentran en el exterior, no ven factible retornar debido a que desde donde están, pueden ayudar a sus familias en Venezuela.

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración