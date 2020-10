Camilo y Evaluna causan sensación con su amorosa manera de saludarse

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner disfrutan cada segundo de su relación y son capaces de convertir cualquier acto cotidiano en una demostración de amor mutua. Así lo mostró el intérprete de Vida de Rico en su perfil de Instagram, donde hizo junto a su esposa una pequeña exhibición de cómo se saludan cada vez que se ven.

Choque de manos, abrazos y ¡hasta balanceos! Aunque parece que el matrimonio ha grabado este vídeo en tono de humor, no cabe duda que cada vez que se reencuentran es todo un acontecimiento para ambos, que derrochan amor y complicidad por cada uno de sus poros.

“Si no se van a saludar así, no se saluden!!”, expresó el artista, que no pierde ocasión de gritar a los cuatro vientos el amor que siente por su esposa, quien es la hija menor del cantante Ricardo Montaner. Y claro, a sus seguidores les encanta ver esta faceta de los dos jóvenes y en menos de un día, el vídeo supera los 3.8 millones de reproducciones y los 10 mil comentarios.

“¿¿Dónde se consigue un amor así??”, “Qué pareja mas linda y tierna”, “Son tan lindos los amo” o “Qué perfectos”, son algunos de los mensajes que les han dejado a la feliz pareja en el tablón.

Evaluna y Camilo están hechos el uno para el otro y solo hay que echarle un vistazo a sus redes sociales para darse del gran amor que se tienen. Así fue el bonito reencuentro que protagonizaron hace unos días después de que se separasen durante unos días por primera vez después de su casamiento:

El Farandi