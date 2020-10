El venezolano Aníbal Sánchez ya es agente libre: Washington Nationals declinan su opción

Los Washington Nationals declinaron sus opciones de club para la temporada 2021 sobre el lanzador derecho venezolano Aníbal Sánchez y el jardinero Adam Eaton.

Washington también declinó su porción de opciones mutuas sobre Howie Kendrick y Eric Thames.

La opción de Sánchez valía 12 millones de dólares y recibirá una compra de dos millones.

La opción de Eaton valía 10.5 millones, y los Nationals le pagarán una compra de 1.5 millones.

Kendrick recibirá una compra de 2.25 millones después de que se rechazara su opción mutua de 6.5 millones, mientras que Thames recibirá un millón tras la caída de su opción mutua de cuatro millones.

