Gremios de educación y salud protestan juntos por salarios dignos

Caracas.- Federaciones de educadores y enfermeros en Caracas se movilizaron juntos este jueves, 29 de octubre, para visibilizar la lucha por reivindicaciones salariales y laborales que ambos gremios retomaron en conjunto este mes de octubre, luego del pago de los aguinaldos a trabajadores públicos del país.

Una caminata desde la Escuela Experimental Venezuela, en la avenida México, hasta el hospital J.M de los Ríos fue el marco que el grupo eligió para exponer su queja ante los ciudadanos y medios de comunicación. Los presentes mostraron pancartas y entonaron rimas para demostrar la crisis que viven ambos sectores.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, explicó que la queja busca demostrar el estado de destrucción en el que se encuentran ambos sectores. “Hoy, cuando se pretende hacer ver que la pandemia está controlada, en los hospitales no hay salario, no tenemos condiciones para atender a nuestros pacientes. Vemos como nuestras enfermeras forman parte de una migración laboral, porque nadie puede seguir o tener una feliz navidad si no tienen garantías de supervivencia”, refirió la representante gremial.

Desde el sector educativo, Raquel Figueroa, de la Unión Democrática para la Educación, insistió en que la lucha se mantendrá en las calles, pese a la pandemia

Contreras aseguró que la unión de ambas luchas no busca sino dejar ver que ningún problema es más importante que el otro y que ambas luchas son por derechos humanos para todos los venezolanos.

“Qué hacemos cuando el que nos tiene que garantizar salud, educación y alimentación lo que hace es decirnos que tengamos feliz navidad”, se preguntó la enfermera a la vez que dejó saber que mantendrán sus exigencias al Estado.

Desde el sector educativo, Raquel Figueroa, de la Unión Democrática para la Educación, insistió en que la lucha se mantendrá en las calles, pese a la pandemia. “Seguimos en la calle movilizados protestando porque siguen violentando nuestra condición y nuestra dignidad humana. Vamos a seguir en las calles protestando hasta que se puedan reestablecer nuestros derechos”, dijo.

Figueroa destacó que los docentes ya no cuentan ni siquiera con seguridad social y que ven desmejorada su calidad de vida en tanto empeora la crisis económica en Venezuela.

“No tenemos derecho a laborar dignamente. No tenemos la profesión docente y estos elementos nos mantienen en la calle en protesta y es el inicio de una jornada de lucha con el sector salud porque nos unifica una lucha en defensa de los derechos laborales, a la salud y a la educación como derecho humano”, explicó Figueroa.

La docente aclaró que 80% de los planteles educativos del país están totalmente deteriorados porque no hay mantenimiento y añadió que “la educación a distancia tampoco existe y las dificultades del 2019 se mantienen y han empeorado. Los docentes no tienen como dictar clases”.

Figueroa aprovechó para denunciar que es tal el abandono del sector, que hay escuelas donde se cobra hasta 2 dólares para que los niños puedan acceder a guías pedagógicas que deberían ser gratuitas.

Foto: Ronald Peña

