Conocerás gente nueva y se te presentará grandes oportunidades. Así lo decreta el horóscopo de hoy 30 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 30 de octubre de 2020

Toma en consideración los pro y los contra antes de tomar decisiones importantes. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Limpia tu mundo de sabandijas y sanguijuelas. Entierra todo lo triste y feo de tu ayer y enfréntate valientemente a tu hermoso y prometedor presente. Recuerda, tú eres un ser lleno de luz. No sigas atado por pena, lástima o compasión a seres que te atrasan, invalidan y te perjudican. Números de suerte: 11, 23, 47.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Te enfrentarás, descubrirás y nutrirás a tu niño interior. Te sentirás dueño absoluto ahora de tu vida y tu destino. Te atreverás a hablar, pedir y exigir aquello que necesitas. Vencerás tus demonios internos y tus defectos mayores. Ahora estarás liviano de espíritu y repleto de amor. Números de suerte: 16, 27, 22.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No confíes en quien más te sonríe. Realiza que tu felicidad no depende de nada ni nadie externo a ti. Todo viaje te traerá buena suerte. Cuando menos lo esperes, dinero no ganado por ti llegará a tus bolsillos o cartera. Economiza e invierte para tu mejor provecho. Números de suerte: 1, 46, 38.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Desaparecen viejos amigos y llegan otros nuevos a tu cuadro social. Tu buena estrella te llevará a especular, jugar, apostar y ganar. Tomarás riesgos calculados y la buena fortuna te acompañará si eres positivo. Lo que sufriste en el amor ahora te será recompensado. Números de suerte: 30, 14, 6.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Romperás con falsos convencionalismos y te sentirás libre para crear, amar y disfrutar de la vida según te dicte tu corazón. Encontrarás alegría en las cosas insignificantes y le darás valor a lo que por años ignoraste o no te importaba. Enriquecerás tu vida con nuevos intereses. Números de suerte: 29, 31, 24.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Buscarás esencia y verdad en toda relación íntima. Buscarás a almas afines, a gente de altura espiritual, a personas que marchen a tu mismo ritmo, gente que te den y no te quiten. Las dificultades y pruebas vividas en el nombre del amor, acaban. Tu imagen pública se enriquece. Números de suerte: 12, 10, 4.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El momento es excelente para lanzarte a lograr lo que desees especialmente en tus relaciones sentimentales. Podrás atender tus asuntos personales sin que te afecte en el plano profesional. Problemas económicos y situaciones no muy claras por fin se solucionan a tu favor. Números de suerte: 25, 36, 3.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se impone que tengas mayor control de tu tiempo para que puedas dividirlo sabiamente entre trabajo, el hogar, la familia, el amor y las amistades. Te llegan ofertas de cambio de empleo. Desarrolla flexibilidad en tu vida ya que la necesitarás al comerciar o tratar con otras personas. Números de suerte: 31, 2, 50.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vive en unión constante con tu fuerza interior. El Cosmos desea que tengas placer, satisfacción personal y de un modo u otro te proporcionará los medios para ello. Practica la meditación y la oración diaria. Alimenta tu mente y tu espíritu de afirmaciones positivas. Números de suerte: 30, 14, 5.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Evita toda persona problemática que te atrase en la vida. Desarrolla mayor fortaleza emocional para nadie pueda herir tus sentimientos. No decidas nada bajo duda o confusión. Sal de falsas obligaciones y responsabilidades. Toma el timón de tu vida y encamínate por nuevos senderos. Números de suerte: 15, 9, 2

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El escenario romántico estará ahora lleno de emociones, excitación y sensualidad. Los que estén en busca del amor, se moverán a nuevos lugares donde encontrarán a seres que compartan sus mismas sueños e intereses. Te destacas también en el campo profesional. Números de suerte: 15, 13, 46.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Abre tu mente y tu corazón a lo que el amor y la amistad te reservan. Tus múltiples talentos te abrirán puertas que estuvieron cerradas. Valórate y ponte en un altar. Ciérrate a la energía negativa que pueda estarte rodeando. Decreta diariamente abundancia y prosperidad en tu vida. Números de suerte: 8, 19, 44.