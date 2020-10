INFORME ESPECIAL correos electrónicos de Hunter Biden muestran apuntar a demócratas de alto rango

Jueves 29 de octubre de 2020 El ex socio comercial de Hunter Biden ha dicho que el hijo del exvicepresidente trató de incorporar a funcionarios con conexiones políticas a sus asociaciones comerciales. Tony Bobulinski proporcionó un correo electrónico de mayo de 2017 del hermano de Joe Biden, James, que se envió a él, a Hunter y a otros. En el correo electrónico, Jim sugirió apuntar a políticos demócratas de alto perfil como «contactos nacionales clave» para su empresa conjunta entre Estados Unidos y China. Tony Bobulinski habla con los periodistas en un hotel en Nashville, Tennessee, mientras sostiene un teléfono con supuestas pruebas de la corrupción de Hunter Biden. Estos demócratas de alto perfil incluyeron al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo (DN.Y.), el senador Chuck Schumer (DN.Y.), la senadora Kirsten Gillibrand (DN.Y.) y el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio ( DN.Y.). También se mencionaron varios otros políticos demócratas, incluida la senadora Kamala Harris (demócrata por California), la senadora Dianne Feinstein (demócrata por California) y el luego alcalde de San Francisco, Gavin Newsom (demócrata por California).

Los correos electrónicos posteriores se dirigieron incluso a más demócratas. Según se informa, otro correo electrónico enumeró posibles contactos extranjeros para la empresa, que incluía líderes en Colombia, Argentina e Irlanda, así como líderes empresariales en India y México. Esto se produjo en medio de textos informados de 2015 que detallaban varios esquemas para traer a ex funcionarios federales. Los textos afirmaban que la influencia política era clave para su estrategia empresarial. Los informes también afirmaron que una vez que Hunter ingresó al redil, finalmente condujo a reuniones productivas con nombres de alto perfil. Nuevos textos también han sugerido que el candidato presidencial demócrata se reunió con James, Hunter y Bobulinksi en 2017, al mismo tiempo que Hunter intentaba reunirse con el fundador de una empresa de energía china vinculada a los comunistas. En una entrevista el miércoles, el ex comisionado de la policía de Nueva York, Bernard Kerik, quien ha estado trabajando con Rudy Giuliani en la computadora portátil de Hunter, calificó la evidencia contra Hunter como «abrumadora».

Señaló que si una investigación no está en curso, todos en el FBI y el Departamento de Justicia deberían ser despedidos. Kerik agregó que si alguien no cree en los correos electrónicos, al menos debería creerle a Bobulinski. «Si realmente quieres impulsar el tema de la desinformación rusa, entonces los rusos habrían tenido que hipnotizar a Hunter», señaló Kerik. «Y le hizo llevar su propio disco duro a alguna tienda … y no recogerlo». En una entrevista el jueves, el legislador Ron Johnson (republicano por Wisconsin) dijo que si Biden gana la presidencia, no ve cómo podría evitarse un fiscal especial. Johnson afirmó que sería necesario llegar al fondo de los tratos comerciales del hijo del ex vicepresidente con Ucrania y China. De lo contrario, advirtió que toda la situación estaría «escondida» y la evidencia sería enterrada, lo que significa que el público nunca sabría lo que sucedió. Una encuesta reciente citó a alrededor del 75 por ciento de los votantes que dijeron que habían escuchado al menos un poco sobre la historia de Hunter Biden.

Cuatro de cada 10 han afirmado que creen que hizo algo mal. Según un informe adicional, las búsquedas de Google sobre cómo cambiar el voto de uno se han disparado en los últimos días y han coincidido con una búsqueda de más información sobre Hunter. Los informes también han indicado que al menos un Comité del Senado está investigando si Hunter Biden violó las leyes federales al no registrarse como agente extranjero mientras promovía los intereses de socios comerciales extranjeros en Washington D.C.