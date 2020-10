Jefe de la ONPE: «Ejecutivo no nos ha dado un sol para las elecciones internas» #perú

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, precisó que, para las elecciones internas en los partidos políticos, se necesita un monto que asciende a unos S/26 millones

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, señaló que para que se lleve a cabo las elecciones internas en los partidos políticos se requiere de s/26 millones adicionales, los cuales no han sido transferido por el Ejecutivo.

En conversación con “90 matinal” de Latina, Corvetto reclamó que el viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez Cuentas, se haya negado reiteradas veces a hacer entrega de la solicitud del nuevo presupuesto para los comicios internos y lamentó que se tenga que usar el presupuesto estipulado para las elecciones generales.

“Este año necesitamos 26 millones adicionales para hacer la interna, no nos han dado un sol. Nos han dado (un decreto) para que gastemos más rápido porque era imposible no darlo. Lo dieron cuando había otro jefe para el referéndum, lo dieron para las elecciones congresales extraordinarias pero a mí no me lo han dado. Esa facilidad (de gastar más rápido) debería venir de la mano del presupuesto”, señaló.

Asimismo, el jefe de la ONPE precisó que durante las coordinaciones con el viceministro de Hacienda hubieron varias trabas para hacer efectivo este presupuesto, a diferencia de los miembros de otros gabinetes. Además, sobre la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva. indicó que aún no ha podido conversar con ella.

Lee también: [ONPE: Quienes no voten serán multados]

“Hemos conversado telefónicamente. Le he pedido una reunión, todavía no ha tenido agenda para poderme recibir, pero realmente creo que son decisiones que están por encima de la ministra”, aseguró.

Piero Corvetto recalcó que estas próximas Elecciones Generales 2021 no tienen los mismos gastos que los de antes, debido al implemento del nuevo protocolo de bioseguridad que debe implementar la ONPE para llevar unos comicios salvaguardando la salud de las personas por la pandemia del Covid-19.

“Una elección en pandemia requiere una inversión mucho mayor. Comparativamente no menos de 35% o 40% más es el costo”, detalló.

Finalmente, Corvetto aseguró que la ONPE sacará adelante a las elecciones internas, pese a no contar con el apoyo del viceministro Chávez Cuentas.

“Estamos rascando la olla y usando fondos que deberían estar dirigidos exclusivamente para el financiamiento de la campaña y la propaganda de partidos (…) Tenemos técnicos muy capaces y lo vamos a sacar adelante a pesar que no hemos tenido la ayuda del viceministro de Hacienda”, concluyó.