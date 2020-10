La partera más longeva está desasistida por autoridades en Sucre

Carúpano. – Con su mirada distraída y en una silla de ruedas se encuentra la partera más longeva del estado Sucre, Candelaria García, quien actualmente sufre de Alzheimer, tiene una prótesis en la cadera y en 1999 sufrió un accidente cerebrovascular. A pesar de ser jubilada del Ministerio de Salud, el salario de 500 mil bolívares no alcanza para comprarle ni un paquete de pañales para adultos.

«Candelita», como cariñosamente es reconocida en la comunidad carupanera, tiene 95 años y las promesas gubernamentales de ayudar a la familia con la alimentación, medicinas y pañales de la mujer por la que bautizaron la maternidad del municipio con su nombre en 2009, no se cristalizan.

Eva León es nieta de la también enfermera y patrimonio viviente y narra con mucho orgullo que su abuela goza del cariño y respeto de muchas familias que vinieron al mundo gracias a las labores que realizaba como partera.

«Mi mamá Candelaria me llena de mucho orgullo porque su nombre es sabiduría en toda Paria. Como patrimonio cultural no recibe beneficios propios de tan emblemática representación», sostiene.

Cuenta que autoridades de los gobiernos regional y local se comprometieron a ayudarla con bolsas de alimentos, pero solo ocurrió en dos oportunidades y que el materno carece de la imagen representativa del personaje que lleva su nombre.

«A pesar de haberse enviado soportes al Ministerio de Sanidad y a la Gobernación de Sucre en su momento, por solicitud de esos mismos entes no se la tomó en cuenta. Mi abuela fue jubilada por un ACV y fue mal pagada, no tomaron en consideración que era por la cantidad de trabajo que le daban», precisó León.

La matrona carupanera no recuerda qué cantidad de personas trajo al mundo, pero en su historial no solo tiene venezolanos también cuenta trinitarios, españoles, italianos, árabes, canadienses, entre otros.

«Mi abuela, me atrevo a decir, amó su profesión cien por ciento. Ahorita necesita pañales, cremas para evitar escaras, alimentos que se me hacen cuesta arriba comprar. Yo gano un salario como docente que no alcanza para mucho» , especificó.

Don familiar

Candelaria nació un 2 de febrero de 1925, en Carúpano. El don de partera le viene de familia, ya que su mamá era una partera respetada y valorada en su comunidad, asistía partos no solo de mujeres, sino de yeguas y vacas también.

Al terminar la primaria ya tenía como meta realizar estudios de enfermería porque a los 13 años tuvo su primera experiencia con un parto en la Soledad de Cariaco. Tiempo después se traslada a Cumaná para estudiar y al terminar se quedó trabajando en el área de sala de parto en el hospital.

Contradictoriamente esta mujer dotada de tan valioso don no pudo traer al mundo hijos propios, pero se le presentó la oportunidad de adoptar a una niña.

