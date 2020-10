Mira como hacer que tu cabello se vea gris, sin maltratarlo

Si quieres lucir un look diferente esta noche de brujas pero no sabes cuál es el mejor método para colocar tu caballo gris, has llegado al artículo indicado, puesto que acá te enseñaremos 3 trucos sencillos y económicos para conseguir ese efecto.

¡Luce un hermoso cabello gris!

Polvo facial suelto blanco

Este es uno de los más económicos y efectivos, solo debes aplicarlo en tu cabello con ayuda de una esponja o cepillo dental. También puedes utilizar maicena en caso de no querer gastar tu polvo facial.

Polvo corporal

Si quieres lucir un look más realista o dramático es decir un cabello totalmente blanco, tu mejor aliado será el polvo corporal, solo aplícalo en tu cabello con un cepillo capilar y recuerda colocar una toalla sobre tus hombros durante este proceso para no arruinar tu vestimenta.

¡Luce un hermoso cabello gris!

Maquillaje teatral

Sí por lo contrario deseas una apariencia más realista y profesional, sin duda recurre a productos especializados como el talco blanco o gris que utilizan en los teatros. Este los puedes encontrar en las tiendas de Halloween o disfraces.

mui