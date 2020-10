Unas elecciones sin George Floyd ni Breonna Taylor #eeuu

A George Floyd y Breonna Taylor los mataron policías, como a otros muchos afroamericanos, pero sus nombres siguen vivos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tras meses de protestas raciales, devastación económica y pandemia. Para la comunidad negra se han convertido en un asunto de vida o muerte.

«Luchamos para cerciorarnos que su sangre derramada no sea en vano. Y estamos votando como si las vidas de nuestros hijos dependieran de ello», dijo el abogado Ben Crump, famoso por representar a las familias de afroamericanos muertos en casos de alto perfil mediático, como los de Taylor y Floyd.

Lo cierto es que los disturbios y saqueos tras la muerte de Floyd en Mineápolis duraron poco y dejaron paso a un masivo movimiento proderechos civiles que bajo el paraguas del Black Lives Matter (las vidas negras importan) se ha adueñado -coronavirus a un lado- del relato electoral tal y como lo hizo el #MeToo en las legislativas del 2018.

We are NOT voiceless! Our votes matter! The best motivation comes from within our community, so I applaud these Brothers for their tireless work to encourage more Black voters to cast ballots for #Election2020. ✊🏾 pic.twitter.com/ARn21qjar1

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 29, 2020