Whitney Houston consigue un nuevo récord con esta mítica canción #españa

Que Whitney Houston es una de las mejores artistas que nos ha regalado el panorama musical es evidente. Su ‘I will always love you’ ha llegado y se ha quedado en todos los rincones de nuestros hogares. Es una de las canciones con más sentimiento, si cabe, de todos los tiempos. ¿Quién no ha querido alguna vez que nos dediquen esta canción?

Tanto es así que el vídeo oficial en YouTube ha llegado a superar los mil millones de reproducciones en la plataforma audiovisual más conocida del mundo. De esta forma, tal y como apunta Billboard, Whitney Houston es la primera solista de los noventa en entrar a la prestigiosa lista de la que también forman parte otros grupos, como Nirvana o Guns N’Roses.

La elasticidad vocal, el control vocal, la interpretación de la canción, el tono, la potencia vocal, el vibrato, la agilidad vocal, la sostenibilidad vocal, la claridad vocal, la emotividad son los ingredientes que se juntan y forman el talento que Whitney Houston nos ha ofrecido durante su carrera profesional.

Gustar a todo el mundo no es tarea fácil pero esta artista lo ha conseguido. Pelos de punta es lo que nos pasa cuando escuchamos sus canciones, pero con ‘I will always love you’ la artista se supera. Además, este single dio voz a la famosa película de 1992 ‘El Guardaespaldas’. En el video en el que se mostraba a Houston con un traje azul, la artista estaba sentada en un teatro vacío con la luz de los reflectores sobre ella, cantándole a su amado. Al final la artista grita su amor sentada entre la nieve.

Hay artistas que nunca mueren y Whitney Houston es una de ellas. A día de hoy sus seguidores siguen escuchando esa canción que por mucho que la reproduzcamos sigue llegando al interior de todos y cada uno de nosotros.