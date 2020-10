Columna Alfredo Millán: ¿Morel o Alfredito?- ¿Checame, Junior? -La Fuga de Leopoldo- El abuso Procesal – Gasolina Ni para Votar

Sin el ánimo de avances alabanciosos, el correo se me llena cada vez que dejo de escribir esta columna por espacio de días, la gente desde todas partes me pide que les haga esos comentarios a la Margariteña, necesitan saber cómo está su Margarita, que se está haciendo, como andan las distintas campañas, va por fin Morel a la Gobernación, o se queda Alfredito Díaz en la repetición o quienes han de salir para Diputados , quienes tienen más oportunidad, unos dicen Checame Millán en Díaz o Junior Gómez o el Culí, a quienes se nombra más, o que están haciendo los Adecos de Bernabé Gutiérrez o Los Copeyanos o los Justicieros o los de la nueva revelación política, PROCIUDADANOS, con Cesar Alí Fermín en La Asunción, ¿cómo quedó el Chivo Narváez, exdiputado adeco?, tanto luchar y salir en los periódicos todos los días, para nada, o ¿cómo anda el pleito entre Morel David (el nieto) Alcalde y Nano Ávila el ex alcalde, ¿Cuál de los dos se queda con la plaza de Jorge Coll? O ¿quien tiene la razón?** Fuera de lo anterior, en Venezuela, no sé si en otros Países, pero aquí es donde más se dan esos procedimientos en violación a las formas y al proceso, por ejemplo en las detenciones, existen las constantes denuncias a través de los medios impresos, que a una persona lo detuvieron sin una orden emitida por un Tribunal, simplemente que el Policía (autoridad) que produjo la detención le dice a la persona, Usted, está detenido y de inmediato procede a llevárselo en cualquier medio de transporte, sin tomar en cuenta los llamados Derechos Constitucionales que puedan revestir a esa persona, el primero de ellos está consagrado en la propia Constitución, art 44, Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti ( con las manos en la masa, o sea, cometiendo el supuesto delito). Cuando esto sucede dice la propia norma, que será llevado ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor al de 48 horas, y siendo juzgado en libertad, a excepción de lo que aprecie el Juez. Trasladando esto al caso del Periodista Roland Carreño, sin el ánimo de ser yo su defensor, lo que se ha criticado es que se le tuvo fuera del conocimiento de sus defensores por espacio de 36 horas, cuando la norma indica que al detenido se le deben dar sus debidas protecciones o garantías, como la de poder llamar a su Abogado para que sea éste quien le indique lo que deba o no declarar, una especie de orientación, porque sino, como hacen en el mismo Estados Unidos, el proceso estaría viciado de Nulidad, por ello el proceso penal tiene que buscar o facilitar la activa participación del procesado, la víctima y la sociedad, así el procesado tiene derecho a ser juzgado por su juez natural, el derecho a contradecir, a saber quien lo juzga. Por eso es que la doctrina y la Jurisprudencia, establecen que si una norma desconoce el derecho de defensa o contradice formalidades esenciales, se hace necesario declarar la Inconstitucionalidad de la norma y a partir de allí estimar la nulidad del acto. Ahora entrar a juzgar si cometió o no el delito del cual se le acusa, es otra cosa, porque para ello se debería estar en conocimiento del contenido del expediente, pero lo que se quiere resaltar con lo dicho, que en la mayoría de esas detenciones se violan esos formulismos del proceso, lo que nos coloca en un estado de inobservancia, ya lo demás que haya o esté sucediendo con ese ciudadano, son las cosas que desconocemos. Entonces valga la interrogante, ¿fue o no arbitraria la detención del Periodista?**De buena fuente obtengo la información de que en el proceso reciente de Simulacro realizado en toda Venezuela y en especial en el Estado Nueva Esparta, la participación fue así Primero PSUV, luego Somos Venezuela de Jorge Rodríguez y tercero PROCIUDADANOS el partido de Leocenis García, quien poco a poco se ha venido penetrando en la aceptación de los votantes, quizá porque es nuevo y no aparece contaminado con esos ofrecimientos que hacen a diario los políticos a sabiendas que los Diputados nada tienen que ofrecer, si Reclamar, Si Solicitar, pero nada que llevar o dar.**No me pareció muy acogida con beneplácito la declaración del Presidente Maduro que tendremos reservas de gasolina por veinte días más, si lo dijo el 28, tendremos hasta el 27 de Noviembre el combustible y tendremos que ser más económicos a la hora de trasportarnos, porque de ser así, no entiendo cómo se van a celebrar las elecciones para el 6 de Diciembre. ¿Cómo se haría para ir a votar?, por ejemplo el que vive en Porlamar y le toca votar en San Juan (24 Kilómetros aprox entre ida y vuelta) y solamente te echan 30 litros, jamás de los jamases te alcanzaría o vas y votas, pero te quedas por allá, o ¿ solo habrá gasolina para los Buses, Rojos Juton?, corrija sr Presidente**Esta es una campaña austera, y el que no tiene recursos difícilmente se pueda dar a conocer, la gente ahora si va a votar por una tarjeta en un tarjetón, porque no siquiera la foto del aspirante allí aparece, de manera que el aspirante dice, por la radio, si es que consigue que le den el chance de ir a un programa, vota por la tarjeta x arriba o abajo, en tal o cual posición, porque es lo único que aparece en el tarjetón, ahora si estamos en verdad en lo que decía Arturo Uslar Pietri, que se vota por tarjetas o partidos políticos, no por las personas, y los votantes no llegan a conocer a sus elegidos, ya que las caminatas y los mítines no existen y si se da alguno , la gente no quiere correr el riesgo de ir y contaminarse** En un limbo la escapatoria de Leopoldo López, existen muchas versiones y ataques de por demás, cada quien se guarda su propia imaginación de cómo pudo salir de una Embajada custodiada por la Policía o Guardia, y llegar hasta un Aeropuerto, salir del, sin que nadie lo haya visto, realmente ese cuento es el de los misterios de Fumanchú, una película que veía en el cine de San Juan Bautista hace unos Cincuenta años y lo peor entrar a otro País sin Pasaporte, de ninguno de los dos países desde el que se va al que se entra. 