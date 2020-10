Defensa de Roland Carreño: “Estaba bajo coacción, lo obligaron a grabar varios videos y a decir algunos nombres”

La abogada miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Libertad, Ana Leonor Acosta, denunció que la dictadura de Nicolás Maduro sembró elementos ilegales para justificar el secuestro del reconocido periodista venezolano, Roland Carreño, a quien el régimen bajo coacción lo obligó a grabar videos y mencionar nombres de otros dirigentes políticos.

“Roland Carreño fue desaparecido. Solo por los vecinos tuvimos información de que fue metido en un carro por sujetos no identificados. Estas son prácticas ilegales que se prestan para arbitrariedades y constituyen delito. La desaparición forzada de Roland Carreño fue denunciada ante los órganos internacionales de defensa de derechos humanos y anexada al informe de la Comisión de Verificación de Hechos de la Organización de Las Naciones Unidas”.

En rueda de prensa conjunta con el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, la defensa denunció una serie de irregularidades en el procedimiento de detención de Roland Carreño. La doctora Acosta lamentó que las instituciones del Estado en lugar de garantizar el respeto al estado de derecho, se presten para violar los DDHH de los ciudadanos.

“En el poco tiempo que nos dieron para revisar el expediente vimos las irregularidades, empezando por el acta policial en la cual no se siguieron los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Roland estaba bajo coacción, lo obligaron a grabar varios videos. Incluso, me contó que lo obligaron a repetir una y otra vez un video y a decir ciertos nombres. Cuando el Ministerio Público presenta los hechos vemos incoherencias, señalan que había una confesión y en el expediente no lo decía. En caso de que la hubiese es ilegal porque se hizo sin la presencia de sus abogados”, afirmó Ana Leonor Acosta.

El también abogado defensor, Joel García, detalló que a Carreño se le acusa por conspiración, financiamiento al terrorismo y tenencia ilícita de armas de guerra. “El usurpador de la fiscalía denuncia que Roland Carreño no fue víctima de desaparición. El fiscal, lamentablemente, es poco conocedor del derecho penal y del derecho procesal penal. Aún está a tiempo de aprender”.

García anunció que la defensa impugnará la decisión tomada en la madrugada del 29 de octubre contra Roland Carreño. “Vamos presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones e impugnaremos, porque no hay pruebas de estos delitos”.

Apoyo del gremio periodístico

El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa, Marco Ruiz, expresó su solidaridad con Roland Carreño y convocó a los países democráticos del mundo a pronunciarse contra esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra el pensamiento libre, la libertad de expresión, la asociación y el ejercicio de los derechos civiles y políticos.

“Nuevamente un periodista encarcelado, por más de 48 horas estuvo desaparecido. En Venezuela parece no haber justicia hoy, cuando las instituciones están secuestradas por el régimen, pero eso no justifica a los responsables de este y muchos otros crímenes de lesa humanidad. Hoy están señalados con nombre y apellido, sabemos que más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas”.

Insistió en que Roland Carreño no es más que otra víctima del odio y la intolerancia del régimen contra quienes se atreven a pensar distinto. Expresó su solidaridad con la madre, hijos, hermanos y demás familiares de Roland Carreño.

“Vamos a seguir transitando este camino de la defensa de Roland Carreño junto a su familia y a todo el gremio periodístico que no ha cesado sus expresiones de apoyo. Nosotros conocemos muy bien la importante trayectoria de Roland Carreño y también conocemos la manera en que actúa el régimen cuando se ve amenazado. Nos comprometemos a permanecer en pie de lucha hasta que todos los que estén presos por pensar distinto salgan de las mazmorras del régimen”.