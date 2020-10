Detalles sobre el Terremoto en Grecia y Turquía #30Oct

Un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que sacudió a Grecia y Turquía. Se informa de importantes daños materiales e inundaciones.

El Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas, informó que este viernes a las 13.51 hora local ocurrió un terremoto cerca de la isla griega de Samos.

El epicentro fue a 17 kilómetros de la costa turca y se llegó a sentir en Atenas y en otros 6 países. Ya en las redes sociales comienzan a difundirse videos.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2

— Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020