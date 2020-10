Gervonta Davis promete emular a Michael Jordan y cerrarle la boca a sus críticos tras la pelea contra Leo Santa Cruz

El boxeador estadounidense Gervonta Davis adelantó que buscará vencer a Leo Santa Cruz este sábado para cerrarle la boca a sus críticos, tal y como lo hacía Michael Jordan, quien hablaba dentro de la cancha más que en las conferencias de prensa.

“Michael Jordan acostumbraba a leer el periódico y hacía lo que ellos decían que no iba a poder hacer“, explicó “Tank” dijo en la última conferencia, previa a la función.

“Y eso es lo que estoy haciendo. Tengo que probar este sábado que soy el hombre más malo en este deporte“, agregó el protegido de Floyd Mayweather.

Las dudas sobre el desempeño del estadounidense se remontan a su última exhibición, donde mostró pocos recursos ante el experimentado cubano Yuriorkis Gamboa, aunque aún así obtuvo la victoria.

El combate entre Davis y Santa Cruz está más que listo, ya que este viernes ambos marcaron en la báscula un peso por debajo de las 130 libras requeridas para la pelea en la que estarán los títulos de peso Superpluma y Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

WE HAVE A FIGHT! 🔥@Gervontaa and @leosantacruz2 go to war tomorrow 9PM ET 🥊

Order #DavisSantaCruz now on https://t.co/hm8UTDacri pic.twitter.com/pqgK9LOTWT

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) October 30, 2020