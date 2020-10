María Conchita Alonso descargó su ira contra el gobierno de Venezuela por intentar anularle la nacionalidad venezolana

María Conchita Alonso fue entrevistada por el periodista Luis Olavarrieta. Le confesó: «Tantos años que me dediqué única y exclusivamente a salvar a Venezuela, estaban buscando un cambio pero quería que todo fuera perfecto y la perfección no existe»

«Me dediqué entre un 85 y un 90% al activismo político. Hoy no quiero saber más nada de eso. No me arrepiento de lo que hice sino de cómo lo hice, para mí fue perjudicial el activismo político. Me hace más feliz y me da más tranquilidad no saber 100% lo que está pasando en el mundo, eso se acabó», afirmó la cantante.

Olavarrieta le preguntó sobre lo que se dijo respecto al suicidio de Maye Brandt, «Para mí fue muy fuerte, la prensa amarillista sacó que fue por lo de Jean Carlos (Simancas) y yo, pero eso no tuvo nada que ver».

En cuanto a si ella estaba consciente del impacto que causó en su juventud, señaló: «Yo no estaba consciente de nada, yo estaba gozando mi vida. Verme en las revistas, crecí con eso desde los 15 años, uno no sabe qué impacto puede tener».

«El infierno no lo he vivido nunca. Mi mayor enemiga soy yo misma por ser bocona, por tomar las cosas como seguras, uno no debe tomar nada como seguro en la vida», dijo María Conchita.

con información de Gossipvzla