Marjorie de Sousa: No me importa lo que opinen los demás

La actriz venezolana Marjorie de Sousa sigue defendiendo su postura luego de darse a conocer que la actriz le ganó la patria potestad de su hijo Matías a Julián Gil.

Tras ser señalada por no permitir que padre e hijo convivan, Marjorie aseguró que la gente no sabe lo que ha sufrido y por eso es que no hace caso a los señalamientos en su contra.

“Yo digo que detrás de muchísimo sacrificio y de mucho dolor, a veces llega una gran recompensa, entonces hay que saber aguantar y hay que hacer las cosas bien, la verdad es que si pones en una balanza lo que dicen, y que además dicen y no saben, y lo que realmente es mi vida y mi hijo, esto pierde peso totalmente, porque pues no me importa lo que digan los demás, yo llego a mi casa y veo la sonrisa de Matías”.

Al respecto de su proceder en la batalla legal contra Gil, la venezolana manifestó: “Hay temas legales que son tan complejos de explicar, porque a veces ni los entiendes, llega un momento que te cansas de explicar lo mismo tantas veces, y te repito, si tú me pones en una balanza lo que quiero de mi vida, quiero la felicidad de mi hijo y de mi familia y es lo que he logrado hasta ahora, ya no me importa lo que digan, yo voy a seguir de pie, voy a seguir trabajando y dando lo mejor de mí”.

Por otra parte, De Sousa también desestimó las declaraciones en contra que ha recibido por parte de la hermana de Julián Gil. “Es que yo no leo nada… y cada quien lleva su saco en la espalda, entonces mientras más tú digas cosas, más eso habla de ti, y más se llena tu saco de piedras, entonces yo ya no veo nada, yo creo que ha sido un momento de soltar, de fluir, de saber esperar, y de vivir el ahora”.

Finalmente, la venezolana se mantuvo en su dicho de que aún no hay ninguna resolución a su favor y así lo expresó: “ahora no ha salido absolutamente nada, y yo creo que la que sí puede explicar bien en caso de que salga, como siempre ha pasado, va a ser mi abogada, a quien le agradezco infinitamente porque el hecho de ser mujer le ha ido muy fuerte”.

800Noticias