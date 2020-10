🤔Todo mundo felicitó a Maradona excepto Messi -🚨Jugador de Chivas acusado de un delito sexual -🥊Jaime Munguía provoca grotesca cortada a su rival

Lo que pas贸 ayer 馃槷聽1. El mundo se rindi贸 ante Maradona, menos Messi Maradona cumpli贸 60 a帽os y el mundo del f煤tbol se ha unido para desearle un feliz d铆a, sin embargo, hubo alguien que no tuvo ni un peque帽o gesto con el 鈥楶elusa鈥, se trata de su compatriota Lionel Messi馃 馃檹聽2. Julio C茅sar Ch谩vez le pidi贸 perd贸n a Maradona por el pasado 馃殧聽3. Dieter Villalpando es separado de Chivas por un presunto delito sexual Dato:聽Seg煤n ESPN, Villalpando se encuentra a disposici贸n de las autoridades de Jalisco para comparecer y aclarar su situaci贸n馃槓 馃憡聽4. Jaime Mungu铆a gana por grotesca cortada en el labio de un aguerrido Tureano Johnson Dato:聽El labio superior de Johnson, de 36 a帽os de edad, se abri贸 de manera espeluznante tras el potente golpe en la recta final del sexto asalto馃槵 馃毃聽5. Joao Maleck es sentenciado a tres a帽os de prisi贸n Dato:聽Un Tribunal de Enjuiciamiento determin贸 que Joao Maleck tambi茅n deber谩 pagar m谩s de $141,000 d贸lares馃挼 como reparaci贸n del da帽o para dos v铆ctimas directas y dos indirectas 馃聽6. Dana White convence a Khabib Nurmagomedov para que no se retire y tenga una pelea m谩s Dato: Un emocionado Khabib que de dej贸 el oct谩gono invicto en 29 peleas, dijo que no podr铆a seguir sin su mentor, pero Dana White ahora cree que Nurmagomedov馃憦, de 32 a帽os, podr铆a regresar para completar 30 peleas y honrar el legado de su padre 鈿铰7. Pumas vs. Chivas: Horario y d贸nde ver el crucial partido en Estados Unidos Dato:聽De ganar los Pumas, estar铆an pr谩cticamente asegurando su clasificaci贸n directa a la etapa de cuartos de final de la Liguilla, y de paso sepultar铆a las esperanzas de Chivas馃悙de acceder a dicha fase