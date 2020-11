Antoine Griezmann salvó al Barcelona de un ridículo contra el Alavés

El Barcelona continúa dejando ir puntos en La Liga, en esta ocasión perdió dos más contra el Alavés, por lo que se le sigue escapando el Real Madrid, que lidera la tabla general con 16 puntos, 8 más que el conjunto blaugrana.

El equipo culé tuvo que remar contra corriente, ya que tras un primer tiempo para el olvido, lleno de errores en todas las zonas, logró sobreponerse y evitar la que hubiera sido una derrota muy dolorosa.

El calvario de los blaugrana comenzó al minuto 31, tras un grave e insólito error protagonizado por Pique y Neto, quienes al no saber qué hacer con el balón le cedieron el paso a Luis Rioja, quien mandó el esférico al fondo. En la jugada, Piqué dudo un instante si esperar a que el guardameta llegara a tomar el balón o enviárselo y optó por lo segundo, pero ya era demasiado tarde y Neto, comprometido, no controló bien, por lo que Rioja pudo penetrar fácilmente y marcar el primer tanto del encuentro.

Con el 1-0 ambos equipos se fueron al descanso. Una vez que regresaron a la cancha, el rumbo del partido cambió, ya que el Barça mostró una cara distinta y comenzaron a bombardear la meta de los albiazules. Parecía cuestión de tiempo para que igualaran los cartones. Y así sucedió…

La recompensa a la insistencia del Barcelona llegó al minuto 63, cuando Griezmann tomó un rebote en el área grande, le ganó la espalda al defensor y con un remate bombeado superó al guardameta, en lo que fue una definición soberbia que marcó el 1-1 y salvó de una derrota que hubiera puesto los focos rojos en el conjunto catalán, que hasta el momento suma dos victorias, dos derrotas y dos empates en 6 partidos disputados.

