Canadá rechazó elecciones convocadas por el gobierno de Maduro

François-Philippe Champagne, canciller de Canadá, rechazó las elecciones impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro y reiteró su apoyo al presidente interino Juan Guaidó.

Ambos diplomáticos se reunieron este viernes para discutir sobre las condiciones necesarias para realizar unas votaciones justas. Champagne dijo que el gobierno de su país sigue muy preocupado por la situación en Venezuela. “Continuaremos apoyando a los venezolanos para recuperar la democracia”, agregó.

Asimismo, Orlando Viera-Blanco, embajador ante Canadá, aplaudió el encuentro y agradeció al canciller canadiense por reunirse con Guaidó. “Canadá mantendrá su lucha por el pueblo venezolano, elecciones libres y pleno reconocimiento de nuestro gobierno interino”, aseguró Viera-Blanco.

Great conversation w/ Interim President @jguaido from #Venezuela. We discussed the conditions needed for free & fair elections.



🇨🇦 is deeply concerned by the grave human rights violations occurring in Venezuela. We'll continue to stand with Venezuelans to bring back democracy. pic.twitter.com/WIdz8tyrxq